Anda Adam, amendată din nou de poliștiștii din Cluj! Artista a avut o reacție surprinzătoare!

Se pare că problemele se țin scai de Anda Adam, iar polițiștii din Cluj nu îi iartă nimic artistei. Recent, ea a fost amendată pentru a doua oară în orașul în care își construiește un club de noapte, însă, de data aceasta, ea a explicat tot ce s-a întâmplat pe rețelele de socializare.

Anda Adam are parte numai de necazuri de când s-a mutat la Cluj. Vedeta își construiește alături de iubitul ei un club de noapte, însă problemele cu ofițerii de poliție se țin lanț de vedetă.

După scandalul de la începutul anului de la Poiana Brașov, Anda Adam a parcat pe locurile destinate persoanelor cu diazabilități dintr-un mall din Cluj, iar acum a comis-o din nou! Dacă agenții legii i-au aplicat o amendă usturătoare artistei pentru ocuparea fără motiv a locului de parcare din mall, de data aceasta poliștiștii din Cluj i-au mai aplicat o sancțiune Andei pentru parcarea neregulamentară pe trecerea de pietoni.

Artista a fost cea care a povestit incidentul pe contul său de Instagram, acolo unde și-a susținut nevinovăția și a explicat că amenda este nedreaptă. Artista crede că este sancționată pentru că are numărul de înmatriculare în Capitală, iar clujenii consideră că are "fițe".

"Vreau să menționez că nu am fost nici măcar o secundă pe trecerea de pietoni, am fost lângă acea trecere de pietoni, la un metru distanță. Într-adevăr eram aproape de trecerea de pietoni, dar nici măcar zece centimetri nu am călcat cu roata peste trecerea de pietoni. ... Si o să revin și cu subiectul parcarea de la mall cu locul cu marcaj pentru handicap, ca să vedeți iarăși o situație în care mi se pare că lumea este foarte rea”, a explicat Anda Adam, pe InstaStory.

Cu toate că își va plăti amenda, Anda Adam crede că răutățile oamenilor au ajuns într-un punct extrem și că ea nu este atât de vinovată pe cât pare.

"Și, da, am primit o amenda pentru că am stat acolo maxim trei minute, cu mașina lăsată pe avarii.Atât cât am putut să fug pe aceea bucată de trotuar, să o las pe Evelin în față cu rucsăcelul, să-i spun ”Pa” și să mă reîntorc, pentru că nu avem voie să intrăm în școală datorită regulilor COVID. Ca atare, nu aveam cum să las mașina acolo prea mult timp, am avut doar zece metri dus, zece metri întors, dar am primit amendă. Cred că din toți cei pe care i-am văzut eu sunt singura care a primit amendă pentru că a oprit trei minute pe avarii în zona aceea. Nu-i nimic, o să-mi plătesc amenda, greșelile se plătesc, numai că aș vrea să nu mai văd astfel de răutăți la adresa mea”, a adăugat artista.