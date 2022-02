Mirela Vaida a ajuns pe mâinile medicilor esteticieni! Ce a făcut-o pe vedetă să calce pragul cabinetului de chirurgie?

Mirela Vaida a ajuns în cabinetul medicului estetician și a povestit totul pe contul ei de Instagram. Prezentatoarea tv nu este la prima vizită în cabinetul de înfrumusețare, astfel că vedeta a spus ce planuri are în ceea ce privește aspectul său fizic.

Mirela Vaida este mămică a trei copii, dar și persoană publică cu multe proiecte în desfășurare. Cum apare mai tot timpul în fața oamenilor, vedeta are grijă de aspectul său fizic și nu se dă înlături de la niciun truc menit să o ajute să arate cât mai bine în fața micilor ecrane.

Recent, Mirela Vaida s-a fotografiat în cabinetul medicului estetician și a scris pe larg pe contul său de Instagram motivele pentru care a apelat la sfatul unui specialist în estetică.

Prezentatoarea tv și-a făcut în urmă cu 18 ani o rinoplastie, însă din acel moment nu a mai apelat la serviciile medicului estetician. Totuși, iată că a venit vremea să se consulte din nou cu specialiștii, așa că Mirela Vaida nu a mai stat pe gânduri și a plecat la clinica de chirurgie estetică.

"Da, merg la medicul estetician pentru ca mi-o cere meseria si varsta! 😅☺️🤗 Nu, nu am facut interventii chirurgicale, desi, peste vreo 20 ani, daca va fi nevoie, nu voi ezita! Dar merg de doua ori pe an la @drionzegrea pentru a-mi analiza tenul, ridurile, cearcanele, pentru a primi cele mai bune sfaturi legate de hidratarea, elasticitatea si sanatatea pielii! Cred in frumusetea naturala, autentica si in fizionomia "lasata de Dumnezeu"! Tocmai de aceea fac tot posibilul sa le pastrez cat mai mult timp!", a scris vedeta pe pagina sa de socializare.

Chiar dacă Mirela Vaida nu a apelat încă la intervenții estetice, nu același lucru se poate spune și despre alte vedete autohtone. Bianca Drăgușanu, Anda Adam, Daniela Crudu, Andreea Tonciu sunt doar câteva nume care apelează cu încredere la serviciile de estetică.