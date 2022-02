Pe doctorul Adrian Marinescu îl cunoaște toată lumea, însă puțini știu cum arată soția sa! Iubita lui este cu 17 ani mai tânără!

Pe dr. Adrian Marinescu îl cunoaște o țară întreagă, însă puțini știu că acesta este căsătorit cu fiica unei foste paciente. Deși diferența de vârstă dintre cei doi este de 17 ani, acest lucru nu a reprezentat un impediment în calea căsniciei lor.

Doctorul Adrian Marinescu este cunoscut pentru intervențiile din contextul pandemic, iar eforturile sale cu privire la stoparea pandemiei au fost îndelung apreciate. Profesionalismul de care dă dovadă l-a făcut pe dr. Marinescu să fie un reper de încredere în medicina românească.

Totuși, puțină lume cunoaște detalii din viața personală a medicului de la Institutul Matei Balș. Dr. Adrian Marinescu este căsătorit cu fiica unei foste paciente, iar diferența de vârstă de 17 ani nu a reprezentat niciodată un impediment în calea dragostei.

Emma Marinescu este femeia alături de care îndrăgitul medic se vede o viață întreagă. Soția dr. Marinescu se ocupă de design interior, dar și de una din marile sale pasiuni, călătoriile. Emma Marinescu are un blog de călătorie, acolo unde postează tips&tricks pentru vacanțe perfecte.

"Mama a mai avut nevoie de niște evaluări, un control de rutină și s-a reaprins atunci flacăra între noi. M-a sunat domnul doctor și a zis că vrea să ne întâlnim să ieșim puțin. Eu chiar l-am întrebat dacă nu a greșit numărul! Când ne-am văzut, ne-am topit amândoi. Ne-am dat un un punct de întâlnire într-o parcare.[...] Cererea în căsătorie a fost repede, la un an. El nu a știut în ce zi m-a cerut, a fost pe 13 mai, ziua în care s-au căsătorit și părinții mei. El este foarte calm, m-a ajutat mult în perioada asta.[...]

Eu am lucrat mult în proiectare, acum fac arhitectură de interior. Am și un hobby, un blog de călătorie. Mama e profesoară de limba română și mă controlează la virgulă. Am văzut undeva la peste 25 de țări! În pandemie, însă, n-am mai călătorit!”, a povestit Emma Marinescu, în emisiunea „La Măruță”.