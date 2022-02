Colaborare internațională: Artista dominicană Yasiris lansează împreună cu RUBY - Carrusel

Anul 2022 este plin de surprize, iar una dintre ele este colaborarea inedită dintre Yasiris și RUBY pentru „Carrusel", un single hot, cu versuri pasionale, ce transmite multă feminitate și sex-appeal.

Anul 2022 este plin de surprize, iar una dintre ele este colaborarea inedită dintre Yasiris și RUBY pentru „Carrusel", un single hot, cu versuri pasionale, ce transmite multă feminitate și sex-appeal. Scrisă de către Yasiris alături de Ana Maria Cioroaba, Alexandru Antonescu, M Wolf, Cătălin Tamazlicaru și Răzvan Dediu, „Carrusel" este o piesă care scoate în evidență dragostea, dorința, dar și acele momente trăite la intensitate maximă, atunci când ne lăsăm duși de val.



„«Carrusel» este una dintre piesele mele preferate. Totul a pornit într-o tabără de muzică alături de Hyenas și Wolf, iar pe parcurs am decis să-i dăm un vibe mai tropical, care să mi se potrivească ca o mănușă, așa că producția finală a fost realizată de Asther. Decizia de a colabora cu RUBY a fost una foarte bună, împreună am reușit să găsim ingredientele perfecte care dau o notă specială și senzuală single-ului", povestește Yasiris.



„Yasiris este una dintre artistele mele preferate și sunt bucuroasă că împărtășim același label. În felul acesta putem să ne bucurăm împreună de muzică și una de cealaltă! Yasi e o dulceață și o super talentată!", adaugă RUBY.



Yasiris (Alba Yasiris Almonte Díaz) a lansat în 2018 primul single din carieră: „Hasta Manana (Mmm)", feat. Ilinca, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2017. A urmat apoi colaborarea cu Juan Magan, Mohombi și Hyenas pentru „Claro Que Si", hit care a fost no.1 în România în topurile de specialitate și a cucerit publicul atât la nivel național, cât și internațional. La scurt timp a lansat „Dame" (alături de Hyenas), „Tu Perdición" (alături de Isasi B. și Bella Santiago), „Jangueo" (alături de Jacobo Ostos), „Mi Suerte", „Salgo Sin Ti" (alături de Robert Morr și David Marley) și „Búscate a otra" (alături de El Completo RD).



RUBY este una dintre cele mai tari apariții românești și una dintre cele mai populare artiste. A lansat o mulțime de hituri precum „Nu caut iubiri"(alături de Uzzi), „Nu pune la suflet" (alături de What's UP), „Bună, ce mai zici?" (alături de Dorian Popa), „Condimente" (alături de Nosfe), care au consacrat-o ca artistă și au generat sute de milioane de vizualizări pe canalul de YouTube al label-ului Cat Music. Vara trecută, RUBY a lansat prima sa piesă urban cu influențe rap: „Te Sun Yo", dar a avut și prima colaborare cu Lino Golden pentru „Ne certăm".