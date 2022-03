Care este legătura dintre Pamela Anderson și Vladimir Putin? Liderul de la Kremlin a ținut cont de rugămințile blondinei

Pamela Anderson a vorbit despre legătura pe care o are cu liderul rus, dar și despre relațiile care i-au apropiat pe cei doi. Liderul de la Kremlin a ținut cont de sfaturile blondinei și a făcut întocmai precum a fost rugat de către vedetă.

Pamela Anderson a mărturisit că între ea și Vladimir Putin există o relație specială, asta după ce blondina l-a contactat pe liderul de la Kremlin cu privire la anumite probleme ce țin de siguranța și protecția animalelor.

Pamela Anderson este o mare iubitoare de animale și de-a lungul timpului s-a făcut cunoscută pentru numeroasele sale intervenții în ceea ce privește protejarea speciilor pe cale de dispariție, dar nu numai. Pamela a luptat împotriva relelor tratamente asupra puilor de focă și i-a cerut ajutorul și lui Vladimir Putin pentru a stopa violențele din Rusia asupra focilor.

Astfel, blondina a declarat că i-a scris personal lui Vladimir Putin și l-a rugat să stopeze importul de produse realizate din foci, iar liderul de la Kremlin a fost de îndată de acord și a blocat importul.

„I-am scris şi l-am rugat să oprească importul de produse realizate din foci, deoarece reprezenta 95% din piaţă şi putea opri vânătoarea focilor în Canada. Acesta a fost scopul meu, iar Putin a fost de acord cu mine. De fapt, a făcut ilegal importul de produse realizate din foci în ţara lui”, a declarat actrița, scrie spynews.ro

Totuși, Pamela Anderson nu s-a oprit aici și l-a mai abordat și ăentru a doua oară pe președintele rus. Blondina i-a cerut de această dată să blocheze navele care transportă carne de balenă, carne ce provine dintr-o specie pe cale de dispariție. Vladimir pUtin a fost și de această dată de acord și a luat măsurile necesare.

Cu toate că blondina a avut o relație profesională de bun augur cu Rusia, Pamela nu a dorit să dea curs invitației lui Putin, atunci când acesta a rugat-o să vină la o inaugurare.

„A vrut să vin la o inaugurare și să-i dau flori... Eu nu am făcut asta. Evident, am fost uneori împreună în același loc... Am avut o relație grozavă cu Rusia”, a mai spus Pamela Anderson.