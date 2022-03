Fiica Biancăi Drăgușanu a ajuns pe masa de operații! Ce a pățit Sofia și ce a declarat mama ei despre starea sa de sănătate?

Fiica Biancăi Drăgușanu a ajuns în sala de operații, iar mama ei a stat cu sufletul la gură. Micuța Sofia a trebuit să fie operată de urgență, iar blondina a făcut primele declarații despre starea de sănătate a fetiței ei.

Bianca Drăgușanu și-a pus în alertă fanii, asta după ce diva le-a mărturisit că fiica ei, Sofia a avut nevoie de o intervenție chirurgicală care nu mai putea fi amânată.

Bianca Drăgușanu a trecut printr-una dintre cele mai mari încercări ale sale, ca și mamă, și a fost nevoită să își ia inima în dinți și să o ducă pe Sofia la spital. Ea a explicat pe Instagram care au fost motivele pentru care fiica ei a trebuit să suporte o intervenție chirurgicală, dar și cum se simte cea mică după ce s-a trezit din anestezie.

Astfel, Sofia avea o problemă cu polipii, iar medicul specialist i-a recomandat Biancăi Drăgușanu ca cea mică să fie supusă unei intervenții pentru a elimina definitiv problema.

"Ziua de azi a început cu mari emoții pentru mine. Sofia a trecut astăzi prin prima ei anestezie generală și sper că ultima. Am decis împreună cu medicul nostru să o operăm cu de polipi. A fost o fetiță curajoasă, s-a trezit și mă așteaptă. Am sunat-o și mă așteaptă să mă duc cu jucării și cu surprize. Sunt foarte emoționată. Nu am putut să dorm deloc. Vă țin la curent.", a spus blondina pe pagina ei Instagram.

Operația a decurs conform planului, iar Sofia se simte foarte bine. După ce s-a trezit din anestezia generală, ea i-a cerut mamei sale tot felul de jucării. Bianca Drăgușanu nu a ezitat nicio secundă și i-a adus fiicei sale tot ceea ce ți-a dorit.

"Bineînțeles că după această operație, Sofia m-a pus la cea mai grea încercare. M-a trimis să-i iau niște jucării, pe care le-am căutat foarte mult și cu greul le-am găsit. Acum mă duc să i le duc ca să o fac fericită, așa cum mă face ea zilnic.", a mai spus Bianca Drăgușanu.