DJ SAVA și Connect-R colaborează din nou și lansează Jamaica, o piesă fresh, pentru zilele călduroase de vară

După ce au lansat hituri precum „Sunshine" și „Lele Song", DJ SAVA și Connect-R colaborează din nou, de data aceasta pentru „Jamaica", un single cu un vibe fresh care se va potrivi zilelor călduroase de vară ce se lasă așteptate. Cu muzica compusă de Connect-R, textul scris de Loredana Cavasdan și producția realizată de DJ SAVA, Marcel Cristian Buică și Emil Marinescu, „Jamaica" te poartă într-o călătorie muzicală tropicală, iar clipul completează prin imagini mood-ul piesei.



DJ SAVA a colaborat cu artiști precum Connect-R, Raluka, Alina Eremia, Faydee, Irina Rimes și Ioana Ignat. DJ-ul a lansat hituri precum „I Like The Trumpet", „Aroma" și „Love You" (alături de Raluka), „Bailando" (alături de Hevito), „Love in Dubai" (alături de Faydee), „I Loved You" (alături de Irina Rimes), „Dulce Amar" (alături de Alina Eremia), „Tenerife" (alături de Misha), „Coco Bongo" (alături de Olga Verbițchi), „I'm Gonna Miss You" (alături de Sore), care au generat sute de milioane de vizualizări pe YouTube și care au cucerit atât publicul din România, cât și de peste hotare. Printre cele mai recente piese ale artistului se numără „Playa Paraiso", „No More Lies", „Shisha", „Casablanca" și „Cover Me In Gold".



Connect-R a colaborat cu artiști precum Loredana, Chris Mayer, Johny Romano, Liviu Teodorescu, Shift și mulți alții. Vara trecută, artistul a lansat „Rita" împreună cu Smiley, hit care a fost pe prima poziție în Trending și a cucerit clasamentele radio și TV. La începutul anului 2022 a lansat „Contagios", o piesă trap cu influențe dancehall, iar recent a colaborat cu Mario Fresh pentru „Umbre", single ce ocupă primele poziții în Trending-ul de pe YouTube.