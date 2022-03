Flip The Stereotypes: Luna aceasta, Samsung celebrează femeile printr-o campanie de conștientizare a stereotipurilor de gen

Samsung își propune să creeze în cadrul companiei o cultură incluzivă, în care toată lumea respectă diferențele de experiență și opinii.

– Pentru a contribui la dezvoltarea următoarei generații de femei lideri, Samsung a ales să celebreze femeile prin campania „Flip The Stereotypes”, care își propune să răstoarne stereotipurile și să readucă subiectul egalității de gen în conversație. Adevărata inovație, precum și evoluția profesională, se bazează pe o cultură care respectă diversitatea și incluziunea. Ca promotor al egalității de șanse,

Conform Indicelui egalității de gen pentru 2021 al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, între 2010 și 2021, indicele pentru Europa a crescut doar cu 4,9 din 100 puncte. În acest ritm, realizarea egalității de gen depline va dura mai mult de 6 decenii.

„În calitate de lider în industria de tehnologie, Samsung și-a recunoscut rolul în integrarea principiilor de diversitate și incluziune nu numai în managementul și obiectivele sale de afaceri, ci chiar și în designul și producția produselor sale. La baza inovațiilor Samsung se află angajamentul de a promova o forță de muncă diversă care să stimuleze creșterea durabilă și tehnologia accesibilă. Am dezvoltat proiecte locale care sperăm că au inspirat comunitățile de sex feminin din România: am format prima echipa de gaming locală GRL power, cu componență exclusiv feminină; de asemenea, am tratat cu importanță egalitatea de gen din industrie într-un capitol dedicat femeilor din tehnologie în Innovation Report by Samsung, un catalog digital, aflat la a doua ediție, disponibil pe site-ul nostru. Acum, sperăm ca această campanie – Flip The Sterotypes – să inspire și mai mult femeile din România și să le dea încredere în propriile forțe și abilități”, a declarat Simona Panait, Director de Marketing Samsung Electronics România și Bulgaria.

Sub deviza „Fii tu însuți. Construim un viitor mai bun”, Samsung a dezvoltat, de-a lungul timpului, diverse evenimente și campanii menite să crească gradul de conștientizare a diversității și incluziunii în rândul angajaților săi, la nivel mondial. Local, Samsung România a inițiat programul GRL Power care a luat naștere în 2020 sub forma unei echipe compuse din cinci fete jucătoare, care au avut prima apariție în formulă completă în cadrul Bucharest Gaming Week 2020. Începând cu anul 2021, GRL Power se extinde pentru a oferi șansa tuturor creatoarelor de conținut de gaming să facă parte dintr-o comunitate bazată pe valori de nondiscriminare și încurajare a talentului în gaming, indiferent de gen.

Samsung încurajează femeile să răstoarne stereotipurile cu ajutorul unor povești de succes

Una dintre sursele principale ale inegalității sunt stereotipurile de gen, acele idei preconcepute potrivit cărora femeile și bărbații au caracteristici și roluri determinate și limitate în funcție de gen. Iar fiecare stereotip nu face decât să descurajeze și să limiteze deschidere și dezvoltarea femeilor către anumite activități (pasiuni, hobby-uri, sporturi), domenii (programare, gaming, cercetare) sau poziții (CEO, antreprenori).

Pornind de la aceste premize, Samsung a dezvoltat campania „Flip The Stereotypes” prin care își propune să răstoarne aceste stereotipuri și să inspire tinerele și femeile din România să nu se lase influențate sau limitate în vreun fel de ele.

Ideea campaniei a fost inspirată și de seria Galaxy Z – respectiv Galaxy Z Flip3, un telefon super performant, puternic, dar și elegant și poate cel mai mic și compact telefon ce oferă tehnologie de top. Galaxy Z Flip3 a devenit inspirația pentru a sparge barierele create de stereotipuri asociate femeilor – este întruchiparea produselor fragile, dar rezistente; este puternic, dar reprezintă și o declarație de stil, deoarece reușește să ofere tehnologie de ultimă generație într-un telefon de dimensiuni mici. Așadar, campania „Flip The Stereotypes” a venit firesc; faptul că telefonul poartă în denumire cuvântul Flip, iar femeile au încercat de ani de zile să răstoarne stereotipurile și să arate că sunt exact opusul a ceea ce este „de așteptat”, nu poate fi decât o coincidență fericită.

Samsung a găsit inspirația în vocile a trei femei din România, Simona Păun (pilot aviație), Cristiana Oprea (pilot de raliuri) și Giorgiana Vlăsceanu (project manager în cadrul acceleratorului de start up-uri de tehnologie StepFWD și asistent universitar în cadrul celei mai mari universități tehnice din țară), care și-au împărtășit poveștile despre cum au reușit să exceleze în domenii considerate a fi guvernate de bărbați și cum nu s-au lăsat influențate sau temperate în vreun fel de barierele impuse de societate.

Alături de cele trei femei au participat și ambasadoare din Team Galaxy care au împărtășit momentele întâmpinate pe parcursul vieții – în care au fost discriminate pentru că au fost considerate mai puțin pregătite sau nu la fel de puternice, doar pentru ca sunt femei – cu rolul de a inspira comunitațile locale și femeile din România să își găsească curajul de a își spune povestea și de a nu se limita la stereotipurile întâlnite.

Samsung depune eforturi constante pentru a asigura egalitatea de șanse atât în interiorul companiei, cât și în comunitățile locale, așa că luna martie este cu siguranță momentul perfect pentru a sărbători femeile printr-o campanie care să readucă subiectul egalității de gen în conversație.

Mai multe detalii despre campania Samsung pot fi regăsite pe contul oficial de Instagram Samsung Romania și pe https://www.samsung.com/ro/explore/ .

