Misha, criză de nervi pe social media! Artista a avut o reacție neașteptată după călătoria cu o companie de taxi

Misha a avut o reacție dură pe contul său de Instagram, asta după ce vedeta s-a arătat extrem de revoltată după ce a călătorit cu o companie de taximetrie prin București.

Misha este o prezență extrem de discretă și s-a ferit întotdeauna să se implice în certuri sau scandaluri de orice fel. Recent, însă, artista a răbufnit pe social media, asta după ce a călătorit cu o companie cunoscută de taximetrie prin București.

Vedeta are mașina în service, astfel că a fost nevoită să apeleze la alte metode pentru a se deplasa și a-și rezolva îndatoririle cotidiene. Pentru că lucrurile nu au stau exact așa cum și-ar fi dorit, Misha a avut o reacție neașteptată pe pagina de Instagram.

Ea le-a mărturisit fanilor că este neplăcut surprinsă de prețul unei curse de taxi în București și că într-o săptămână a cheltuit nu mai puțin de 500 de lei pe deplasările cu taxiul.

‘’Deci vreau să vă spun că am cheltuit săptămâna asta pe taxi 500 de lei. Ieri am avut două curse de la mine acasă până la Herăstrău, 80 de lei o cursă. Bă, voi ați înnebunit la cap? Ce-s cu prețurile astea, frate? Eu înțeleg că s-a scumpit benzina, s-a scumpit motorina, dar în halul ăsta, în halul ăsta să faceți prețurile? Cu banii ăștia plătesc un bilet de tren până la Galați și înapoi. Cum să aveți, mă, prețurile astea?’’, a spus Misha pe social media.

Mai mult, vedeta a mai spus că a cheltuit într-o săptămână aceeași sumă pe care a dat-o la service-ul auto pentru repararea mașinii personale.

‘’Zilele asta am plătit 60 lei pe niște curse în care în mod normal aș fi plătit 20. Am mașina în service până miercuri și am cheltuit într-o săptămână, cât mă costă să repar mașina’’, a mai adăugat Misha.