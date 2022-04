Societatea Ornitologică Română şi Universal Music România lansează albumul Sunetele Naturii. Sunetele Vieţii Tale

Societatea Ornitologică Română, în parteneriat cu Universal Music România vă aduc sunetele care ne amintesc tuturor cine suntem și de unde venim. Albumul „Sunetele Naturii. Sunetele Vieții Tale" include 36 de sunete de la păsări precum mierla, pițigoiul mare, sticletele, ciocănitoarea de grădini, rândunica, guguștiucul și multe altele.

De Ziua Păsărilor, 1 aprilie, descoperă cântecele naturii, interpretate de păsările din jurul nostru. Societatea Ornitologică Română, în parteneriat cu Universal Music România vă aduc sunetele care ne amintesc tuturor cine suntem și de unde venim. Intră pe șor.ro și află cum ne poți ajuta să protejăm păsările din România.

„Astăzi e zi de sărbătoare. De 29 de ani celebrăm Ziua Păsărilor pe dată de 1 aprilie. În România, Ziua Păsărilor era sărbătorită încă din perioada interbelică, în principal în școli. În 1994, SOR a reintrodus în calendarul evenimentelor această zi specială pentru toți iubitorii de păsări și natură."

Albumul „Sunetele Naturii. Sunetele Vieții Tale" include 36 de sunete de la păsări precum mierla, pițigoiul mare, sticletele, ciocănitoarea de grădini, rândunica, guguștiucul și multe altele. Fiecărui sunet și fiecărei păsări îi este atribuit un titlu inspirat din realitatea noastră de zi cu zi, cum ar fi „Pițigoiul Mare – În drum spre cafenea" / „Florinte – În față, pe avarie" / Ciocănitoare de grădini – Bormașina vecinului".

Sursă foto: Comunicat de presă



Păsările sunt o parte importantă din lumea vie din jurul nostru, cât și o parte esențială din identitatea noastră. Sunetele lor ne amintesc de momente simple și frumoase, stârnesc emoții și ne leagă de oamenii iubiți. Sunt sunete care ne amintesc cine suntem și de unde venim.

Pentru a ne bucura de sunetele naturii în continuare, avem nevoie de ajutorul vostru, al celor care se regăsesc în sunetele acestui playlist. Fiecare dar pe care îl oferi este un dar pentru natură - fie că alegi să faci o donație unică sau una lunară.

Cu o donație lunară de 30 de lei asiguri semințele pentru aproximativ 3.225 de păsări care vin la o hrănitoare în sezonul rece. Primăvara, sunt montate cuiburi artificiale în așteptarea noului sezon de cuibărire. În ele vor crește an de an generații de pui de muscari, țicleni, vrăbii, pițigoi și codroși. Cu o donație singulară de 80 de lei, SOR poate instala un cuib artificial pentru o pereche de păsări cântătoare. Pe tot parcursul anului, SOR dezvoltă și organizează programe și evenimente de educație pentru natură dedicate copiilor și adulților. Cu o donație singulară de 200 de lei, poți contribui la realizarea materialelor educative atât de apreciate de copii.



Atât timp cât păsările cântă, suntem în siguranță. Natura are nevoie de noi, dar noi avem mult mai multă nevoie de ea. Păstrează vii sunetele naturii!

Ascultă și tu SUNETELE NATURII. SUNETELE VIEȚII TALE: https://sunetelenaturii.lnk.to/SuneteleVietiiTale