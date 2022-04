Anuelli lansează Gone, o piesă despre iubirea neîmpărtășită și curajul de a merge înainte

"Gone" este numele piesei pe care Anuelli o lansează, o baladă pop ce vorbește despre iubire, dezamăgire și puterea de a merge mai departe și de a avea curajul de a o lua de la început.

Compusă de către artistă împreună cu Alexandru Șerbu, Silviu Păduraru și Alexandru Truta, piesa surprinde prin versuri esența unei relații încheiate, în care partenerii ajung să fie absenți, chiar dacă fizic încă „aparțin" acelui loc.



„Piesa «Gone» am scris-o în 2019 ca o premoniție și, culmea, în momentul de față mi se potrivește foarte bine toată povestea pentru că tocmai am divorțat. Cumva cred că la un moment dat cu toții am trecut printr-o despărțire dureroasă și am simțit acel amalgam de sentimente. Piesa a fost produsă de Alex Șerbu (Bolero) căruia îi mulțumesc în mod deosebit. El împreună cu Ester Peony m-au îndemnat și m-au încurajat să lansez această piesă. Clipul a fost făcut de Shinijikun, dar cu siguranță nu pot să nu îl aduc în discuție și pe Luca Darvince, care este atât de talentat", povestește Anuelli.



Cu o comunitate de peste 100.000 de urmăritori pe TikTok, Anuelli este o cântăreață și compozitoare din România care a colaborat până în prezent cu nume precum Otilia, Mario Joy, Anda Adam, Deepside Deejays, Karmen, Nadir, Elena Ionescu, Pepe, Andreea D. sau Gipsy Casual. Artista scrie și compune muzică de mai bine de 10 ani și a lansat single-uri precum „Lover Boy", „Momento" și „Na wewe" (alături de Twizy Dady).