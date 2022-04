Bianca Drăgușanu, schimbări radicale în viață! Vedeta i-a surprins pe internauți

Bianca Drăgușanu nu mai contenește în a-și surprinde prietenii virtuali, astfel că astăzi a dat o veste bombă pe contul ei de Instagram!

Bianca Drăgușanu face din fiecare zi a ei o sărbătoare, astfel că fanii o urmăresc în număr extrem e mare pe conturile ei de social media. Pentru că nu se dă înlături de la nimic, blondinei îi place la nebunie să răspundă provocărilor și să le ofere prietenilor virtuali momente de suspans.

Din fire, diva este jucăușă și îi place să interacționeze cu fanii ei de pe Instagram. Vedeta le povestește întotdeauna despre viața ei, astfel că internauții sunt la curent cu tot ce face Bianca Drăgușanu într-o zi. De această dată, diva i-a surprins pe prietenii ei vituali cu o veste bombă, dar i-a și pus pe gânduri cu privire la planurile pe care le are.

Bianca Drăgușanu a distribuit mai multe InstaStory-uri în care a povestit că urmează să facă o mare schimbare în viața sa, însă nu a dezvăluit mai multe despre transformarea pe care are de gând să o facă.

"Ceea ce mi se pare grozav este că deși am o zi super încărcată, mă pot organiza foarte bine. Urmează să fac o mare schimbare în viața mea, așa că trebuie să fiu foarte detalii, trebuie să mă concentrez, lucru care mie imi place foarte mult. Vă țin la curent cu ce urmează!", le-a povestit Bianca Drăgușanu fanilor ei de pe social media.

Până în acest moment, diva nu a dat mai multe detalii despre intențiile sale, însă a mai spus că sora sa îi este alături mereu și nici de această dată Oana Drăgușanu nu face excepție.

"Sora mea are grijă ca toate lucrurile să fie foarte bine puse la punct, mai ales când am zile în care nu mă pot concentra, că mai am și astfel de momente, ca orice om. O iubesc!", a mai spus Bianca Drăgușanu.