Bianca Oprișan lansează Cu brațele goale, o melodie sensibilă cu un mesaj aparte

Bianca Oprișan aduce în playlist-uri o piesă sensibilă cu o poveste aparte: „Cu brațele goale". Compusă de către artistă alături de Vlad Popescu și Marian Iancu, „Cu brațele goale" surprinde prin muzică și versuri esența unei povești de iubire pasionale ce are la bază dorul și mai ales dorința. Protagonistă în propriul clip, Bianca joacă rolul femeii care luptă pentru ceea ce iubește și alege să țină aprinsă flacăra iubirii. „Am scris fiecare gând și tot ce am simțit în unele momente în această piesă. Am lucrat mult timp ca acest proiect să arate fix așa cum mi-am dorit. Este vorba despre iubire, despre dor și mai ales despre dorință. Este vorba de mine și de tot ce poate cândva era doar una dintre dorințele mele ascunse. Abia aștept să vedeți și voi despre ce este vorba și aștept cu nerăbdare părerile voastre", spune Bianca. Bianca Oprișan cântă de la vârstă de 5 ani și a absolvit liceul de arte Dinu Lipatti din București. „De-a lungul timpului mi s-a adeverit faptul că nimic nu-ți reușește în viață dacă nu iubești ceea ce faci, tocmai de aceea, pentru mine muzica este ceea ce iubesc să fac. Nu mă văd făcând altceva", adaugă cântăreața. Alături de Cat Music, artista a lansat primul său single din carieră: „Unde ești".