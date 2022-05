Alina Sorescu, primele delarații legate de divorț! Vedeta se luptă pentru fetițele ei

Alina Sorescu a scris ieri pe pagina sa de Instagram primele declarații legate de separarea de Alexandru Ciucu. Artista a dezvăluit că ea a fost cea care a înaintat actele de divorț la începutul acestui an.

După o poveste de iubire de 12 ani, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu divorțează. Artista a fost cea care a înaintat procesul de divorț, însă acum s-a aflat și că încă actualul ei soț cere ca cele două fete ale lor să locuiască la domiciliul lui.

Deși este o fire discretă și niciodată nu a fost implicată în scandaluri, Alina Sorescu a făcut acum primele declarații despre separarea de creatorul de modă. Artista a dorit să lămurească cum stau lucrurile de fapt și a susținut să vrea să facă aceste precizări în urma unor informații eronate apărute în presă.

"Dragii mei, nu voiam sa comentez pentru ca, asa cum stiti cu totii, am fost inca de copil un om discret, cu un parcurs serios si m-am tinut departe de scandaluri.

Avand in vedere ca au aparut informatii eronate in presa, este nevoie sa fac o precizare. La inceputul anului am introdus actiunea de divort, iar in cadrul acestui proces sotul meu a intentat acum o ordonanta presedintiala, in care cere domiciliul fetitelor noastre la el pana la solutionarea in instanta a procesului.", a scris Alina Sorescu pe pagina sa de Instagram.

Mai mult, vedeta a mai precizat că va lupta pentru a-și proteja fetițele, la fel cum a făcut-o și până acum. Ea le-a mai mulțumit părinților săi pentru sprijin, dar și celor care i-au trimis mesaje de încurajare.

"Voi face tot posibilul sa imi protejez fetitele, sa muncesc pentru a le creste si sa le educ armonios, ca si pana acum. Le multumesc parintilor mei care sunt alaturi de mine si tuturor celor care in aceste zile mi-au trimis mesaje de incurajare.", a mai spus vedeta.