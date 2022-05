JUNO x MIRA : Toată noaptea - Cel mai fresh hit al verii

Piesa „Toată noaptea" este o idilă, o poveste de dragoste ce se naște natural și pasional într-o noapte nebună în club, în care muzica, distracția și emoțiile sunt garantate.

Hitul verii vine de la JUNO x MIRA și se va auzi cu siguranță în boxele cluburilor toată noaptea. După colaborările de succes pe care le-a avut cu Raluka pentru „Două inimi" și cu JO pentru „Mă mai ia", care au stat săptămâni bune în Trending, JUNO bifează încă o apariție fresh și sexy alături de frumoasa artistă MIRA.



JUNO povestește despre noua piesă: „«Toată noaptea» e un banger simt eu, pentru care sunt foarte fericit și recunoscător. Povestea piesei, în viziunea mea, este despre doi străini care se văd în club și își recunosc ochii unul celuilalt, din experiențele lor din viețile anterioare. Toată treaba este îmbrăcată într-o situație sexy, funny și plină de dans. Despre colaborarea cu MIRA, nu vă zic decât că în studio când am făcut piesa, i-am zis lui Fenom (Florin Boka), cel care a produs piesa, că MIRA este potrivirea perfectă și câteva luni mai târziu când am înregistrat cu ea, intuiția mi-a confirmat. Multumesc mult, MIRA, Fenom, Angus și Smiley că am făcut împreună o piesa așa tare!".



MIRA dezvăluie despre colaborarea cu JUNO: „De la prima ascultare, «Toată noaptea» mi-a rămas în cap toată ziua. E genul de piesa care te «bântuie» după ce ai ascultat-o doar o dată. Am fost foarte fericită când JUNO m-a invitat pe piesă, având în vedere că eu deja îmi doream o colaborare cu el la un moment dat. La clip ne-am distrat foarte tare, am dansat de zor și am plecat cu vânătăi de acolo, dar a meritat efortul. Sperăm să dansați toată vara pe piesa noastră!"



O producție marca HaHaHa Production, Cat Music și MIRA, „Toată noaptea" are muzica creată de Alexandru Stancu (JUNO), Florin Boka, Angus Mihai, Andrei Tiberiu Maria (Smiley), textul scris de Alexandru Stancu (JUNO), iar producția și mixul asigurate de Florin Boka (Feenom).