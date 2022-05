Havana și Ioana Ignat, împreună pentru o nouă colaborare muzicală: Crazy Love

Cu o producție fresh și un sound perfect pentru vară, „Crazy Love" are un vibe special și un refren ce poate rămâne cu ușurință întipărit în minte, iar vocea Ioanei Ignat subliniază și conturează într-un mod inedit noul single.

Havana + Ioana Ignat = Crazy Love! La patru ani de la hitul „Vivere", lansat alături de Ioana Ignat, Havana și frumoasa artistă pregătesc a doua lor colaborare muzicală. Single-ul se numește „Crazy Love" și este deja disponibil pe toate platformele specializate. Cu versuri în limba engleză ce dezvăluie o poveste de iubire puternică, pasională, nebunească, „Crazy Love" are muzica și textul compus de către Sorin Seniuc, Ion Chirinciuc și Alexandra Miron.



Cu o producție fresh și un sound perfect pentru vară, „Crazy Love" are un vibe special și un refren ce poate rămâne cu ușurință întipărit în minte, iar vocea Ioanei Ignat subliniază și conturează într-un mod inedit noul single. Recent, cei doi artiști Havana, Sorin Seniuc și Raul Eregep, au făcut echipă cu Ioana Ignat și pe platoul de filmare. Videoclipul celei mai noi piese ce va completa prin imagini povestea romantică pusă pe note muzicale, urmează să fie disponibil pe YouTube începând cu 24 mai.



De-a lungul timpului, hiturile lansate de Havana au cucerit topurile muzicale și publicul din toată lumea. Printre single-urile de succes care au cucerit publicul de peste hotare și au adunat împreună peste 330 de milioane de vizualizări pe YouTube se numără „Vita Bella", „Que Sera, Sera", „Mon Amour", „I Lost You", „Big Love" (alături de Yaar și Kaiia), „Broken Heart" (feat. Yaar), Perfect Kiss" (alături de Yaar și Kaiia) și „Last Night". Anul trecut, Sorin și Raul au lansat „Serenata Mexicana", o piesă cu un sound cool, despre acea poveste de dragoste pe care o auzim încă din băncile școlii.



În anul 2017, Ioana Ignat a lansat „Doar pe a ta", piesă ce a devenit foarte repede no.1 în topurile radio și a adunat peste 63 milioane vizualizări pe YouTube. „Nu mă uita", a doua sa piesă din carieră, a fost una dintre cele mai populare piese românești din 2017, care are peste 94 de milioane de vizualizări pe YouTube, urmată de „În palma ta" (alături de Edward Sanda). Anul 2020 o aduce pe Ioana Ignat din nou pe primele poziții în Trending pe YouTube cu piesele „Tu nu meriți", „Azi", „O lume întreagă" și „Singura greșeală" (împreună cu Florian Rus). În 2021, Ioana și-a unit forțele cu VUNK pentru „Ultimul anunț", dar și cu Edward Sanda pentru single-ul „Dacă tu nu ai fi". La începutul lui 2022, artista a colaborat cu Holograf pentru „Am ales cu sufletul".