Monica Gabor și Irina, surpriză de ziua de naștere a lui Irinel Columbeanu! Ce și-ar fi dorit fostul om de afaceri?

Irinel Columbeanu și-a serbat ziua de naștere, iar fiica lui și fosta sa soție, Monica Gabor, au ținut să îl felicite. Totuși, fostul om de afaceri are un regret cu privire la cele două și și-ar fi dorit ca lucrurile să decurgă altfel.

Irinel Columbeanu a împlinit recent vârsta de 65 de ani, motiv pentru care fostul om de afaceri a sărbătorit alături de prietenii apropiați. Chiar și așa, fostul om de afaceri a avut un mare regret, asta pentru că cele mai importate femei din viața sa, fiica lui, Irina, și fosta sa soție, Monica Gabor, nu au putut fi prezente la petrecere.

Totuși, cele două nu l-au uitat pe Irinel Columbeanu și i-au adresat urări de "la mulți ani" fostului om de afaceri. Acesta a declarat că cel mai tare îl bucură faptul că ultima lui carte a ajuns în America, chiar de ziua lui de naștere, pe 27 mai.

"Mă bucură faptul că a ajuns cartea scrisă de mine la ele, în America, chiar de ziua mea! Cred că ăsta a fost cel mai important cadou pentru mine. Monica mi-a scris și ea «la mulți ani», la fel și Irina. Mi-au transmis niște mesaje drăguțe cu emoticoane, care m-au amuzat foarte tare. Așa cum am spus, chiar dacă nu sunt aproape, eu țin legătura cu ele și totul este foarte bine. Bineînțeles că ar fi fost altceva, dacă erau alături de mine”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Click.

"De ziua sa de naștere, Irinel Columbeanu a petrecut într-un cadru restrâns, alături de câțiva prieteni. Printre cadourile pe care fostul om de afaceri le-a primit se numără haine, parfumuri și băuturi.

A fost o zi frumoasă, am petrecut-o cu câțiva prieteni, un cadru restrâns. Am primit și cadouri: parfumuri, băuturi, îmbrăcăminte. Prăjitura festivă a fost așa cum îmi place mie. Cu multă ciocolată, cu blat și am mâncat și eu, chiar dacă am niște restricții medicale. Am făcut o excepție.", a mai declarat fostul soț al Monicăi Gabor.