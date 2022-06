Mihai Morar, secretul căsniciei sale! De 16 ani, omul de radio și Gabriela formează una dintre cele mai frumoase familii

Mihai Morar și soția sa, Gabriela, se iubesc de mai bine de 16 ani, iar împreună au trei fetițe. Cu toate că soția omului de radio este o prezență discretă și apare rar în public, Gabriela și Mihai Morar se iubesc și își respectă unul altuia nevoile, la fel ca în prima zi.

Mihai Morar și soția sa, Gabriela, formează o familie frumoasă și unită, unde dragostea și respectul dăinuie de mai bine de 16 ani. Cu toate că partenera de viață a omului de radio este o fire discretă, care se ține departe de lumina reflectoarelor, cei doi trăiesc, departe de ochii curioșilor, o poveste de iubire autentică, cum mulți și-ar dori.

Recent, MIhai Morar a vorbit despre căsnicia sa și a mărturisit care este secretul unei relații împlinite, în care ambii parteneri sunt fericiți. Cheia este, spune Mihai Morar, să nu îți complici viața.

"Anul acesta facem 16 ani de la căsătorie. Secretul este să îți vezi de drumul tău. Cum să spun, fiecare dintre noi avem o cale. Asta nu înseamnă că nu mai sunt drumuri stânga-dreapta, pe unde să o iei. Uneori și GPS-ul te duce pe alt drum, dar, dacă îți vezi de drumul tău și nu complici viața foarte, foarte mult, eu cred că.. acesta e secretul. Bine, părerea mea e că trebuie să vezi până la urmă care este scopul, în tot ce faci”, a mărturisit omul de radio, pentru fanatik.ro.

Cerere de căsătorie după 2 luni

Povestea celor doi a început cu multă timiditate, însă ulterior, toate care au urmat au venit firesc. Împreună, soții Morar au 3 fiice, gemenele Mara și Cezara și mezina Roua.

"Eram într-o vară mai complicată a vieții mele, avusese și tata niște probleme de sănătate, unele care reveneau după niște ani în care a fost destul de stresat la muncă, dezamăgit de muncă, de oameni. El a fost modelul meu de corectitudine și de bărbat. Mă uit la el la 70 de ani și e superb, mi-aș dori să ajung ca el. Tata avusese atunci probleme, fiind coleg la radio cu Gabriela ea a simțit cumva că nu sunt bine. Pe vremea aia stăteam în chirie în București, și ea mi-a zis atunci să merg la mare, era un concediu plătit de la radio. Atunci am zis nu și nu știu de ce am zis nu. Cred că din timiditate.

Apoi a trecut vacanța, am ales să merg acasă, la ai mei. Când m-am întors am vrut să o invit, să nu se fi supărat. Am invitat-o în oraș și m-a refuzat, la fel și a doua oară. Și a trebuit să găsesc altceva. Atunci găsisem un concert de vioară la Palatul Regal și i-am zis că am luat două bilete. A zis da și de atunci am rămas împreună. Și după două luni am cerut-o de soție, eu care nu îmi pusesem problema căsătoriei niciodată în viața mea.", a povestit Mihai Morar în podcastul lui Cătălin Măruță.