Adda, noi mărturisiri despre starea ei de sănătate. Tratamentul funcționează, însă artista mai are de făcut 80 de injecții!

Adda a venit cu o veste îmbucurătoare către fanii săi, asta după ce artista le-a spus celor care o urmăresc că se simte mai bine, iar simptomele bolii de care suferă s-au diminuat în proporție de 70%.

Adda a șocat o lume întreagă atunci când le-a povestit internauților despre boala de care suferă. După un an și jumătate de tratamente greșite, artista a aflat care este de fapt diagnosticul corect.

Adda a fost diagnosticată cu Bolerioză în luna februarie a acestui an, asta după ce simptomele sale s-au agravat din cauza medicamentației inadecvate prescrisă de medici. Încă de la începutul anului, Adda a spus că vrea să se ocupe mai mult de sănătatea ei și că va pune muzica pe un loc secund.

Se pare că noul plan de tratament a dat roade, asta pentru că, acum, Adda vine cu noi informații despre starea ei de sănătate. Artista le-a povestit fanilor ei că simptomele s-au diminuat cu 70%, însă Boleria și Bartonella sunt în continuare detectabile în celule. Totuși, un prim pas important este făcut, iar acest succes reprezintă pentru Adda o speranță uriașă către o viață normală.

Mai mult, ea a ținut să le mulțumească soțului și fiului ei pentru tot sprijinul necondiționat, declarând faptul că ei sunt sursa ei de putere în lupta cu această boală perfidă.

"Am trecut de prima faza a tratamentului si azi am primit o veste buna. FUNCTIONEAZAAAAA! Simptomele s-au redus 70%. Borelia si Bartonella nu mai sunt detectabile in sange. Sunt inca in celule dar urmeaza 18 luni de injectii si vor disparea si de acolo. Multumesc, draga muzica pentru ca imi hranesti sufletul! Alexutu meu si Catalin…voi sunteti PUTEREA MEA! Fara voi… nu ar mai fi nimic!", a scris vedeta pe contul ei de Instagram.

Până la însănătoșirea completă, Adda mai are câțiva pași de parcurs. Artista a mai spus că urmează să facă 80 de injecții în următoarele 18 luni.

"Urmeaza 18 luni de injectii, 80 la numar. Imi pregatesc buca si psihicu’!’’, a mai scris Adda pe rețelele de socializare.