Dana Săvuică, despre bărbații celebri care i-au făcut avansuri. Nu o să îți vină să crezi cine a râvnit la o noapte cu vedeta

Dana Săvuică a mărturisit care sunt bărbații celebri care au curat-o, dar și motivele pentru care a divorțat după 25 de ani de căsătorie.

Dana Săvuică este una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbiz, iar prezența sa plină de energie ăi atrage imediat simpatii vedetei.

Recent, ea a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde a spus că mai mulți bărbați celebri au curtat-o și și-ar fi dorit să aibă o relație cu frumoasa vedetă.

"Adrian Enache, Giovanni Becali și Cătălin Botezatu mi-au făcut avansuri”, a dezvăluit Dana Săvuică în emisiunea lui Măruță.

Cu toate acestea, Dana Săvuică nu a căzut în plasa celebrilor bărbați, asta și pentru că vedeta a trăit un divorț dureros în trecut. Ea s-a separat de soțul ei după 25 de ani de căsnicie, iar una dintre cauze ar fi fost infidelitatea celui care i-a jurat iubire pe viață.

"Gelozie, ceva probleme financiare, dar se rezolvau, și infidelitatea partenerului, acestea au fost motivele. Într-o relație, drumul e pe ambele sensuri și cu dus, și întors. În 25 de ani, nu ai cum să nu înșeli și cu gândul, și cu fapta”, a recunoscut Dana Săvuică, scrie click.ro.

Dana Săvuică, pictorial în Playboy

Dana Săvuică este prima vedetă care a pozat pentru Playboy, însă nu înainte de a cere acordul familiei sale.

„Familia mea a reacționat bine. Nu aș fi făcut acest lucru dacă nu aveam acceptul lor. Mi-a păsat și nu mi-a păsat de ce a zis societatea. Am vrut să arăt că femeia este frumoasă la orice vârstă și că trebuie să ne debarasăm de complexe. Pot spune că am făcut-o și pentru ego-ul meu. După apariția în Playboy am terminat cu partea de modelling”, a declarat vedeta pentru Ego.ro.