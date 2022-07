DJ SAVA, Emil Lassaria și ZADI lansează Palm Jumeirah, o piesă care te transpune într-o lume plină de culoare și distracție

„Palm Jumeirah" redă în beat-uri și versuri esența unei zile toride de vară ce te transpune într-o lume exotică, plină de culoare, în care distracția și soarele fierbinte merg mână în mână.

DJ SAVA, Emil Lassaria și ZADI fac echipă și lansează „Palm Jumeirah", o piesă numai bună pentru playlist-ul tău cu iz de vară. „Palm Jumeirah" redă în beat-uri și versuri esența unei zile toride de vară ce te transpune într-o lume exotică, plină de culoare, în care distracția și soarele fierbinte merg mână în mână.



Compus și produs de către DJ SAVA alături de Emil Lassaria, Mihai Tamazlicaru, Diana Maria Rubinescu, Alex Antonescu și Răzvan Dediu, single-ul este însoțit de un videoclip bold ce reprezintă perfect mood-ul summerish și surprinde „aroma" unei veri de neuitat.



DJ SAVA a colaborat cu artiști precum Connect-R, Raluka, Alina Eremia, Faydee, Irina Rimes și Ioana Ignat. Artistul a lansat hituri precum „I Like The Trumpet", „Aroma" și „Love You" (alături de Raluka), „Bailando" (alături de Hevito), „Love in Dubai" (alături de Faydee), „I Loved You" (alături de Irina Rimes), „Dulce Amar" (alături de Alina Eremia), „Tenerife" (alături de Misha), „Coco Bongo" (alături de Olga Verbițchi), „I'm Gonna Miss You" (alături de Sore), care au generat sute de milioane de vizualizări pe YouTube și care au cucerit atât publicul din România, cât și de peste hotare. Printre cele mai recente piese ale lui DJ SAVA se numără „Playa Paraiso", „No More Lies", „Shisha", „Casablanca" și „Cover My Body In Gold", dar și „Jamaica", alături de Connect-R, „Maria", alături de RUBY, „Dalida", alături de BIBI și „Can't Stop This Feeling", alături de Jose M Duro și Arturo Grao.



Producțiile DJ-ului Emil Lassaria se bucură de un succes deosebit, iar în 2013 a fost nominalizat la Romania Music Awards 2013 la categoria „Cel mai bun DJ" pentru piesa „Tu Amor", lansată în colaborare cu Caitlyn.



ZADI (Diana Rubinescu) a compus de-a lungul timpului numeroase piese pentru alți artiști, printre care și „Shadows" (Monoir feat. Brianna). Cu un timbru special și o prezență Urban Soul-R&B, ZADI plănuiește să depășească granițele acestei țări cu muzica sa și să se poziționeze printre artiștii indie de top, prin sound de calitate și mesaj.