Mircea Bravo. drumul către succes. Cum a devenit cunoscut în mediul online?

Mircea Bravo este unul dintre cele mai amuzante personaje din mediul online. însă începuturile sale sunt de-a dreptul surprinzătoae. Deși se pregătea pentru o carieră în drept, Mircea Bravo și-a dat seama că are multe alte talente ascunse.

Mircea Bravo a devenit cunoscut acum mai mulți ani după ce a postat mai multe video-uri amuzante pe internet. De atumci și până acum, Mircea Bravo și-a atras simpatia celor din jur și a reușit să facă să râdă mii de oameni.

Cu toate că este făcut pentru această meserie, drumul lui Mircea Bravo nu prevestea că el va deveni unul dintre cei mai talentați influenceri din media. Tânărul se pregătea pentru o carieră în drept, însă planurile s-au schimbat radical după succesul avut în Cluj.

„Eu am terminat Dreptul, nu am mai continuat în domeniu, mi-am dat seama că sunt puțin cocalar, am început cu cel mai bun prieten al meu să facem ceva în online, am zis să încercăm să facem ceva, că poate devenim buni. Filmam în fiecare zi câte o farsă, după un an am avut un blocaj, că toată lumea ne cunoștea în Cluj, nu aveam bani să venim la București. Am transformat totul într-un business, după doi ani am plătit un copywriter pentru idei. Videourile astea mă făceau să mă simt bine, nu neapărat că făceam bani”, a declarat Mircea Bravo, potrivit libertatea.ro.

Mircea Bravo s-a căsătorit anul acesta

Și pe plan personal lucrurile merg extrem de bine, mai ales că Mircea Bravo și aleasa inimii lui și-au unit destinele în luna iunie a acestui an.

"Pe Georgiana am cunoscut-o printr-o cunoștință comună, chiar prin artista care joacă rolul mamei în filmulețele mele. Mi-a spus: «Mircea, am pentru tine o fată foarte simpatică, o fată cu bun simț». Și mi-a făcut cunoștință cu ea. Nu mă știa dinainte. Am avut niște interacțiuni normale, naturale și m-am bucurat de ele”, a mai declarat Mircea Bravo în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV.