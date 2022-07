Jennifer Lopez și Ben Affleck și-au unit destinele într-o ceremonie discretă, în Las Vegas

Jennifer Lopez a mai dat o șansă iubirii, iar revederea cu Ben Affleck a fost de bun augur. Cei doi au avut o relație de dragoste în 2002, însă s-au despărțit după doar doi ani. Acum, artista și partenerul ei de viață și-au legat destinele într-o ceremonie discretă, în Las Vegas.

Jennifer Lopez a confirmat căsătoria cu Ben Affleck, asta după cei doi s-au revăzut în anul 2021, pe platourile de filmare. Se pare că timpul nu a șters chimia dintre cei doi, astfel că Jennifer LOpez a reluat povestea de dragoste începută cu Affleck în 2002.

Chiar dacă relația lor de atunci a durat 2 ani, iată că zicala ceea "ce este menit să fie al tău, va fi până la urmă" i se aplică în totalitate artistei. Jennifer Lopez este încrezătoare în viitorul relației sale și a spus "Da" într-o ceremonie discretă, alături de copiii și mama ei, în Las Vegas.

"Am făcut acest pas. Dragostea e frumoasă. Iubirea este bunătăte. Și se dovedește că dragostea noastră a fost răbdătoare. A avut răbdare 20 de ani.”, a spus artista în newsletter-ul său, "On the JLO".

Jennifer Lopez și partenerul său de viață s-au logodit în luna aprilie a acestui an, atunci când vedeta a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu inelul său cu un diamant verde.

"Mă simt atât de norocoasă, fericită și mândră că sunt alături de el”, a spus Lopez despre jumătatea sa, la începutul acestui an.

„Este o poveste de dragoste frumoasă pentru că avem o a doua șansă... Mă simt foarte fericită și norocoasă că sunt într-o relație fericită și iubitoare și vreau să fac tot ce pot pentru a o proteja și a o păstra în siguranță.” a mai declarat ea, potrivit magicfm.ro.