Francis On My Mind lanseaza single-ul Functional Kind Of Love, o piesă irezistibilă pentru această vară

In timp ce melodia "Swimming Pools" a fost inclusa pe coloana sonora a serialului american "The Summer I Turned Pretty" si a ajuns la un milion de ascultari pe Spotify, Francis On My Mind revine cu o noua melodie care va cuceri playlist-ele ascultatorilor din toata lumea.

Născuta în timpul unei sesiuni la studiourile RedBull din Berlin, piesa "Functional Kind of Love" este produsă de compozitorul și producătorul Nicolas Rebcher (Aurora, Macklemore, Zoe Wess, Nico Santos) și colaboratorul de mult timp al lui Francis, Yin Creatif (Golan).



Videoclipul a fost filmat intr-un decor summerish, de catre Ionut Trandafir si Alexandru Muresan si o aduce pe Francis On My Mind in rolul principal, fiind inconjurata de o gasca de baieti si fete.



Francis On My Mind lanseaza melodii pop perfecte de la sfârșitul anului 2019. În timp ce Francis On My Mind cântă ocazional ritmuri electro, artista de 19 ani refuză să fie încadrata într-un gen muzical standardizat. Noul ei single, "Functional Kind of Love", este o melodie care recunoaște tendințele pop actuale fără a compromite sunetul ei unic de vis.

În 2021, Francis On My Mind și-a început aventura internațională odată cu lansarea single-ului ei, „Circle of Love", care a fost ales drept Focus Track la nivel de Europa. Piesa a fost inclusă în nouă liste „New Music Friday" și a fost selectată să reprezinte România pentru campania Samsung Music Galaxy. Acest single a fost urmat de lansarea „Swimming Pools", remixat de Wankelmut și sincronizat în serialul produs de Amazon Prime - „The Summer I Turned Pretty" și „The End", care a fost scrisă și produsa de Francis On My Mind, împreună cu Andreas Soderlund și Martin Eden (Bjork, Tom Grennan), la Stockholm.

După ce 2021 a fost un an palpitant pentru Francis On My Mind, artista a lansat in 2022 piesa intitulată „Speed Of Light".

Francis On My Mind este unul dintre primii artiști care au abordat acest gen muzical din România, urmărind să împletească ritmurile pop cu vibrațiile electro, amestecate cu vibrațiile anilor 80.