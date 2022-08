Citate din filme: Top 20 Replici celebre ale personajelor pe care cu totii le iubim

Top 20 citate din filme! Filmele clasice, pe care le vedem si revedem de-a lungul anilor sunt o sursa inepuizabila de inspiratie. De aceea, aceste citate va pot servi ca un sprijin, va pot oferi o perspectiva noua sau doar va pot bucura inima.

Dacă ești un amator al cinematografiei, al filmelor și îți face plăcere să îți amintești replicile cele mai memorabile, momentele cele mai epice ale peliculelor sau ai nevoie de puțină inspirație pentru o postare pe Facebook sau Instagram, ești în locul potrivit! Top 20 citate din filme de nota 20!

Citate din filme

„Alegerile noastre, Harry, sunt cele care arată cu adevărat cine suntem, mult mai mult decât abilitățile noastre.” – Harry Potter

„Oamenii de succes nu se nasc de succes, ci devin de succes” – Nasul (The Godfather)

„Cine salvează o viață, salvează o lume întreagă” – Lista lui Schindler (The Schindler´s List)

„Mama întotdeauna spunea că viața e că o cutie cu bomboane de ciocolată; niciodată nu știi ce surpriză te așteaptă.” – Forrest Gump

“Ce e în cutie?”/ “What’s in the box?”- Seven

„Există doar patru întrebări importante care contează în viață. Ce este sacru? Din ce este făcut sufletul? Pentru ce merită să trăiești? Pentru ce merită să mori? Răspunsul este același, pentru fiecare dintre ele. Doar iubirea.” – Don Juan de Marco

„Cei care sunt îndrăgostiți își amintesc toate lucrurile pe care le fac unul pentru celălalt; și dacă stau împreună nu înseamnă că uită, ci înseamnă că iartă.” –Propunere indecentă (Indecent Proposal)

Citate din filme turcesti

Filmele și serialele turcești au cucerit întreg mapamondul încă de la început! Felul lor de a trăi, de a iubi, de a privi și modul în care au grijă de familia lor ne-a făcut să îndrăgim personajele create și să ne atașăm cu adevărat de poveștile de dragoste. Iată câteva dintre citatele noastre preferate extrase din filmele turcești:

“Dacă vezi mariajul ca pe o cușcă și pe tine pasărea din ea, atunci nu va mai fi iubire”- Inimi rănite

“Prezența unora se observă doar prin absența lor”-Povestea de pe insula

“Distanța este o barieră în calea contactului, nu a iubirii”-Iubire, logică, răzbunare

“La urma urmei, o femeie rămasă fără răbdare și care are dreptate mereu vrea mai mult”- Domnul greșit

“Experiența unui bărbat nu se cântărește în câte femei a avut în viața lui. De câte s-a îndrăgostit? La câte nu a putut să renunțe? Asta este de fapt important!”- Domnul greșit

Replici din filme celebre

„Știi, vechi egipteni aveau o credință frumoasă despre moarte. Când sufletele lor ajungeau la intrarea în Rai, paznicii le puneau două intrebări. Răspunsurile la acestea determinau dacă aveau voie să între sau nu: „Ai găsit bucurie în viața?” „Viața ta a adus bucurie altora?” – Ultimele dorințe (The Bucket List)

”Nu ai de unde să știi ce înseamnă cu adevărat să pierzi pe cineva până nu iubești pe cineva mai mult decât te iubești pe ține însuți.” -Good Will Hunting

“Fiecare minut care trece e o șansă de a schimba prezentul”- Deschide ochii (Vanilla Sky)

“Trăiți clipă, băieți! Făceți-vă viețile extraordinare!”/ “Carpe diem! Sieze the day, boys!”-Cercul poeților dispăruți (Dead poets society)

„Dacă omul nu ajunge pe buza prăpastiei, pe spatele lui nu răsar aripi.” – Ultima ispita a lui Iisus (The Last Temptation of Christ)

„Doar atunci când pierdem totul suntem liberi să facem orice” – Sala de lupte (The Fight Club)

„În fiecare noapte te scot din inima mea și în fiecare dimineață te găsesc acolo la loc.” – Pacientul Englez (English Patient)

“Nimeni nu o da la o parte pe Baby!”/ “Nobody puts baby in a corner!”- Dirty Dancing