Jurnalista, împreună cu soțul, Sergiu Constantinescu, și cu fiica de 3 ani, Sara, au zburat până în Grecia, unde au ales să se bucure de minunile puse la dispoziția lor de interesantul Mykonos. Spuneam o destinație atipică pentru familii pentru că, până acum, toată lumea asocia acestă insulă cu distracția la volum maxim, cluburi, dansuri, discoteci.

După primele ore petrecute aici, Alessandra Stoicescu avea să descopere că frumoasa insulă poate fi o destinație de vacanță minunată și pentru familii extinse, cu singurul amendament că hotelul ales trebuie să fie localizat la o distanță „prietenoasă” de zona în care distracția nu se oprește vreodată.

„Am descoperit că Mykonos este o locație perfectă și pentru familii, chiar Sara s-a împrietenit încă din prima zi cu patru copii la piscină, iar facilitățile atât pentru cei mici, cât și pentru părinți sunt perfecte. Mai mult, am ajuns în doar câteva ore din București în Mykonos, fără probleme legate de fusul orar, cu Sara în perfectă stare de distracție încă din prima clipă, dar… departe de zona de cluburi 😉, într-un hotel de unde poți să nici nu ieși o săptămână, pentru că ai de toate: piscină mică pentru copii, mare pentru noi, plajă privată, acces la mare, lounge superb cu o priveliște uluitoare, totul într-un design unic, în perfectă armonie cu natura, practic tot ce aveam nevoiepentru câteva zile de relaxare. Am ieșit cu barca în larg, am vizitat orașul cu străduțele înguste și căsuțele albe, bisericile cu acoperiș albastru ca cerul senin de Mykonos și vom reveni cu siguranță pe această insulă splendidă unde am avut parte de atâtea surprize fantastice în familie.”, povestește veeta Observator 19.

Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu se bucură din plin de prezența micuței blondine de 3 ani în viața lor, motiv pentru care preferă negreșit concediile în compania ei. Aceasta a fost o alegere asumată încă de când a venit pe lume Sara și continuă și astăzi să fie prima opțiune de vacanță. Ne amintim de vacanța minunată pe care au petrecut-o cei trei, în noiembrie, în Maldive.

„Încă de când s-a născut Sara, am luat-o cu noi în toate vacanțele, fie la munte sau la mare în România, fie la ocean, în cele mai exotice zone din lume, cu multe ore de zbor și escale. Este mereu o bucurie atât pentru ea, cât și pentru noi, să petrecem timp împreună, să o învățăm lucruri noi văzând locuri noi, oameni diferiți, culturi diverse și bogate în felul lor. Nu am considerat niciodată că e o provocare să pleci cu un copil mic, dimpotrivă, aventurile în trei sunt cele mai reușite, iar acești trei ani împreună ne-au demonstrat asta. În vara asta, însă, am decis că e timpul pentru o provocare și am ales Mykonos pentru o săptămână. O insulă splendidă, cu un vibe aparte, cu peisaje impresionante și căsuțe albe, dar cunoscută mai mult pentru viața de noapte vibrantă. Noi nici când eram în doi nu alegeam pentru vacanță locuri cu viață de noapte dar… cum ar fi viața fără provocări? Așa că am pornit la drum.”, a conchis Alessandra Stoicescu.