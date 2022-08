Moda Bunelor Maniere continuă! Adelina Pestrițu îl are ca invitat pe TikToker-ul Marius Elisei în cel mai nou episod

Seria „Moda Bunelor Maniere" depășește 57 de episoade, iar Adelina Pestrițu sărbătorește acest moment printr-un nou video, alături de TikToker-ul Marius Elisei.

„Seria «Moda Bunelor Maniere» a ajuns deja la episodul 58, ceea ce înseamnă că s-au filmat 116 reguli din Codul Bunelor Maniere, postate atât pe Instagram, cât și pe TikTok. Episodul de săptămână aceasta îl are ca invitat pe Marius Elisei, însă de-a lungul timpului și alte persoane publice din România sau din afara țării mi-au acceptat invitația de a filma alături de mine", povestește Adelina.

Magno Scavo, Smiley, Alina Ceușan, AMNA, Andreea Bălan sunt o parte dintre cei care au spus DA provocării creatorei de conținut digital.



„O admir foarte mult pe Adelina, este una dintre cele mai creative persoane pe care le cunosc, iar «Moda bunelor maniere» este deja un trend în plină ascensiune. Contentul educativ a luat deja amploare și mă bucur că pot contribui la ceva atât de necesar, dar fun în același timp", spune Marius Elisei.



Primul episod din seria „Moda bunelor maniere" a cucerit comunitatea online din România, dar și pe cea din Mexic, Argentina, Peru, Ecuador sau Columbia, iar Adelina Pestrițu promite să posteze săptămânal câte un episod din acest serial, un video scurt pe canalele sale de Instagram, TikTok și Facebook, cu cele mai importante reguli de comportament în societate, dar și în mediul virtual.



Marius Elisei a început „joaca" pe TikTok acum trei ani, iar în prezent are aproape două milioane de followers și peste 104 milioane de aprecieri. Visul TikToker-ului este să evolueze cât mai mult și să creeze un conținut cât mai divers pentru cei care îl urmăresc. „În toată evoluția mea am avut parte de susținerea familiei. Fără încurajările primite nu cred că puteam să îmi pun în practică visul. Îmi place foarte mult să călătoresc, să fac poze, să dansez, dar am și alte pasiuni. Mă bucur că am intrat în echipa TRU și că am acum o echipă care mă susține, m-am simțit super și apreciat", adaugă Marius Elisei.



TRU este cel mai nou proiect inițiat sub egida Cat Music, ce-și propune să aducă împreună creatorii de conținut „new age" digital din România. Astfel, hub-ul mobilizează content creators relevanți structurați pe patru direcții: TRU Influencers, TRU Fashion, TRU Production și TRU Sports. Din portofoliul TRU fac parte influenceri precum IHatePink, Atenție! Cad mere, Eea Ikeda, Iulia Boloca, Azaleea Necula, 3 Chestii, Andra Ghinea, AlexandruBrk, dar și mulți alții.

