Dorian Popa, din nou pe mâna medicului chirurg! Ce intervenție urmează să își facă artistul?

Dorian Popa pune mult accent pe felul în care arată, astfel că artistul face orice pentru a se simți bine în pielea sa. Mai nou, el a anunțat când are o nouă programare pentru o altă intervenție de ordin estetic.

Dorian Popa are mare grijă de felul în care arată și niciun compromis nu este prea mare, atunci când vine vorba de aspectul său fizic. Artistul are de gând să se supună unei noi intervenții estetice, iar în ianuarie este programat în cabinetul medicului specialist, pentru a-și face îmbunățățirile de care are nevoie.

Dorian Popa urmează să își facă un implant în zona scalpului și a bărbiei, asta după ce în trecut și-a făcut un implant în zona frunții.

”Am stabilit primul implant de scalp, eu până acum nu am avut pe cam implantate fire de păr, ci doar pe frunte, și pe barbă. O să mai umplu și pe obraz, că acesta nu mă satisface pe mine foarte mult”, a zis Dorian Popa, potrivit spynews.ro.

Pentru intervenția pe care este pregătit să o facă, Dorian Popa trebuie să se tundă scurt, însă artistul este pregătit să facă orice pentru a ajunge la look-ul visat.

Dorian Popa nu vrea să își facă rinoplastie

Dorian Popa a fost criticat de-a lungul timpului pentru forma nasului, însă acesta a declarat că nu are de gând să își facă vreo intervenție estetică.

Chiar dacă a fost nevoit să se opereze din cauza deviației de sept, Dorian Popa nu a vrut să își schimbe forma nasului, procedură ce se putea realiza în timpul operației de deviație de sept.

