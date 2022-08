Laura Giurcanu a dat cărțile pe față abia acum. Cum a reușit să apară în videoclipul lui The Weeknd

Laura Giurcanu le-a vorbit oamenilor care stau cu ochii pe ea zi de zi, pe TikTok, cum a reușit să apară în videoclipul lui The Weeknd, în urmă cu câțiva ani buni. O mulțime de români știu piesa, au urmărit în repetate rânduri videoclipul, dar nu au remarcat prezența fostei concurente de la Survivor România.

Laura Giurcanu, despre cum a apărut în videoclipul lui The Weeknd

Laura Giurcanu încearcă pe cât posibil să fie activă în mediul online, dar să aibă și un conținut relevant pentru fanii ei. Recent, vedeta a simțit nevoia să le povestească admiratorilor săi de pe TikTok despre modul în care a avut norocul de apărea într-unul dintre videoclipurile lui The Weeknd, în urmă cu aproximativ zece ani când artistul internațional a venit în România alături de toată echipa lui. Piesa pentru care a filmat clip în țara noastră este Twenty Eight, pe care fiecare dintre noi am ascultat-o măcar o dată la radio.

Vedeta a mărturisit că, probabil, cântărețul a ales țara noastră, pentru că era mult mai ieftin de realizat videoclipul unei piese aici și pentru că era convins că va întâlni oameni talentați care să îl ajute ca rezultatul final să fie unul demn de laudă. La vremea respectivă, Laura Giurcanu lucra cu o agenție de la care a primit un SMS în care i s-a comunicat despre casting, dar nu a ajuns acolo, deoarece nu credea că arată atât de bine.

