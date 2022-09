Joi, 8 septembrie, la ora 19:00, se dă startul celei de-a șaptea ediții a competiției oficiale a Festivalului Internațional de Teatru Independent COMIC 7 B, din cadrul Buzău Internațional Arts Festival, ce va prezenta publicului șapte spectacole de teatru despre dragoste și ură, relații, sinceritate și dinamici între oameni.

Spectacolele se desfășoară zilnic, în perioada 8 - 13 septembrie, la sala Teatrului George Ciprian, iar biletele și abonamentele pot fi achiziționate de pe www.mystage.ro.

Joi, 8 septembrie, ora 19:00 – Gala de deschidere a competiției, urmată de spectacolul Universitatea de râsete, cu: Răzvan Vasilescu și Alexandru, regia: Teodora Petre. Spectacol în afara competiției.

În Japonia anului 1940, un tânăr dramaturg de comedie se prezintă la biroul cenzorului pentru a i se aproba cel mai nou text. Fără această aprobare, premiera realizată de teatru este în pericol, așa că toți actorii așteaptă rezultatul, cu sufletul la gură. Presiunea de pe umerii dramaturgului este imensă, prin urmare, acesta este hotărât să facă tot e este nevoie pentru a obține răspunsul dorit. Cenzorul este un adevărat dușman al comediei și al râsetelor, însă, de la o zi la alta, pasiunea, creativitatea și umorul dramaturgului câștigă teren și dărâmă zidul dintre cei doi, iar aceștia ajung să lupte cot la cot pentru teatru și pentru comedia de calitate.

Vineri, 9 septembrie, 19:00 – Bani, timp și alți demoni - cu: Maria Obretin, Teodora Daiana Păcurar, Andrei Bibire și George Rotaru, regia: Radu Popescu. Producător: Teatrul Apropo, București,Spectacol nerecomandat sub 16 ani!

Ramona și Mircea sunt absolvenți de Litere. Andra este fotomodel. Nick are bani. Mircea visează să devină scriitor. Ramona vrea siguranță financiară. Andra este iubita lui Nick. Ramona și Mircea sunt căsătoriți de opt ani. Toți sunt la all-inclusive în Bulgaria, pe marginea unei piscine. Nick are o idee. Fixă. Ramona are și ea o idee. Ce-o să iasă din asta?

”Bani, timp și alți demoni” este o comedie a timpului nostru, ce pune în discuție următoarea situație: cum putem să avem și bani, și timp, la un loc? Răspunsul nu este atât de simplu, dar îl puteți afla de la Ramona...

Spectacolul a primit Marele Premiu de Dramaturgie ”Valentin Nicolau” (Yorick), 2015

Sâmbătă, 10 septembrie, 19:00 – Oleanna – cu: Cristiana Luca și Lucian Pavel, regia: Bogdan Budeș, producător: Teatrul de Artă București.

O studentă își acuză profesorul de hărțuire sexuală. O conversație aparent inofensivă are consecințe explozive și declanșează lupta pentru putere dintre profesorul universitar și una dintre studentele sale. Există oare un "adevăr absolut" al unei situații? Orice poveste are două fețe, nu-i așa? ”Oleanna” este unul dintre cele mai controversate texte din ultimii treizeci de ani, ce explorează strălucit consecințele explozive ale unei conversații aparent inofensive.

Piesa a avut premiera în luna mai 1992, la Cambridge, Massachusetts și a fost prima producție a companiei de teatru Back Bay, a lui David Mamet. În 1993, piesa are premiera și la Royal Court Theatre din Londra, în regia lui Harold Pinter. Acesta notează în corespondența sa cu Mamet: “Nu poate exista o piesă mai dură sau mai curajoasă decât Oleanna. Finalul original este, în mod genial, „ultima răsucire a cuțitului”.

Duminică, 11 septembrie, 19:00 - BACANTELE. Între lumi – un ditiramb, adaptare după Euripide. Spectacol invitat din Grecia. Spectacol subtitrat. Distribuția: Zeul Dionisos: Meropi Papastergiou; Dionisos muritorul: Eleni Georgiou; Penteu: Dimitris Skourtis; Agave: Elpiniki Marapidi; Tiresias: Georgia Tsangaraki; Cadmus: Samson Fytros; Mesagerul: Eleftheria Loupasaki; Corul: Athina Velimvassaki, Konstantina Vlachou, Minas Spanakis.Regia: Georgia Tsangaraki. Producător: Meropi & Ilenia Papastergiou GP

Spectacolul aduce publicului o montare după o piesă clasică, ”Bancantele”, a lui Euripide, și se construiește ca o suspendare în agonia singurătății existențiale de dinaintea momentului când este îmbrățișată schimbarea, noul. Un rit de trecere, ce țintește să-i apropie pe cei care celebrează în piesă cu cei din public, într-o zonă a spiritualității transcendentale. Acest spectacol este montarea unei manifestări ritualice, însoțită de muzică live, coborâtă în piesa antică, dinspre zilele noastre.

Luni, 12 septembrie, ora 18:30 – Durata medie de viață a mașinilor de spălat – cu: Isabela Oancea, Valentin Terente și Elena Ariadna Șeulean, regia: George Constantinescu. Producător: Teatrul din Buzunar, Galați.

Durata medie de viață a mașinilor de spălat este comedia amară a apartamentului-familie postcomunist, în care mașina de spălat este primul pas spre universul imaculat sperat. Defectarea mașinii de spălat are să aducă rufele murdare din nou la spălatul lor la mână, în familie. Este o poveste tragicomică a dorințelor care în sfârșit se îndeplinesc, sau nu, sau parțial, dar de fiecare dată destinul pare să râdă de doritori. Un spectacol de neratat, despre metehnele societății românești, în tranziția grea de la era comunistă.

Tot luni, 12 septembrie, ora 20:15 – Undeva, aproape - cu: Theodor Ivan și Ancuța Gutui, regia: Ovidiu Ivan, Producător: Teatrul din Stejar, Iași.

Undeva, într-un orășel micuț și izolat, departe de agitația urbană, de claxoane, de sirene de ambulanțe, de alarme, într-un spațiu liniștit, drept și cu mult cer, oamenii relaționează altfel. Dinamica afectivă se accelerează, limbajul și fluxul de informații se reduc la ceea ce s-ar putea numi comunicare autentică. Din prea multă sinceritate, discursul poate deveni straniu, ușor absurd, dar poate ascunde enorm de multă simțire.Doi tineri actori vor interpreta, cu mult umor, 11 personaje în 5 povești cu și despre dragoste. Acesta este un spectacol despre curajul de a lăsa să ți se întâmple, de a fi deschis, de a te lăsa cucerit.

Marți, 13 septembrie, ora 19:00 – Gala de premiere a competiției, urmată de spectacolul Cum m-am lăsat de gândit – cu: Anca Sigartău și Răzvan Krem Alexe. Regia: Anca Sigartău. Producător: Teatrul Globe.

Fals tratat de non-gândire. Cum ar fi dacă am putea trăi într-o stare de fericire perpetuă? Ba mai mult chiar, dacă această stare ar putea fi obținută cu o pastilă mai banală decât o simplă aspirină? Nu-i așa că toate problemele ar fi rezolvate? Nu-i așa că ar fi o ușurare să scăpăm de gândit? Spectacolul lansează o provocare către „intelectualii obosiţi“, îndemnându-i să abandoneze gândirea în favoarea unei vieţi lipsite de orice efort intelectual. Ba, se oferă chiar şi câteva soluţii care să uşureze demersul. Întreaga punere în scenă este o falsă pledoarie în favoarea non-gândirii şi inacţiunii, un pretext folosit admirabil pentru a stimula, în fapt, ceea ce ne transformă în ființe unice – gândirea.

Juriul competiției Festivalului Internațional de Teatru Independent COMIC 7 B este compus din actorii Ion Ionuț Ciocia, Marius Chivu, Dana Voicu și Iulian Ilinca, toți foarte cunoscuți publicului din Buzău și din întreaga țară.

Copiii sunt și ei așteptați la teatru, la spectacolul Don Quijote de la Mancha, duminică, 11 septembrie, ora 11:30, la Amfiteatrul din Parcul Tineretului. Accesul este liber.

Biletele și abonamentele pentru spectacolele COMIC 7 B pot fi achiziționate de pe www.mystage.ro, sau la telefon 0740 496 561.

Prețul biletelor pentru spectacolul din 8 septembrie este de 75 lei.

Pentru celelalte spectacole, prețul unui bilet este de 50 lei.

Abonamentele sunt valabile doar pentru spectacolele din perioada 9 - 13 septembrie si au prețul de 120 lei.

Programul este anunțat pe site-ul https://biaf.ro, www.comic7b.ro, precum și pe paginile de Facebook Comic 7 B – Festival de teatru și Buzau International Arts Festival.

Festivalul Internațional de Teatru Independent COMIC 7 B este primul eveniment dedicat în exclusivitate teatrului independent, la Buzău și a devenit deja o tradiție anuală. În cadrul festivalului, spectatorii au ocazia să întâlnească actori celebri ai scenei și ecranului și cu tineri în plină ascensiune, din România și din străinătate, în spectacole excelente, aduse chiar la Buzău..

Și ediția de anul acesta, cea de-a șaptea a COMIC 7 B, se desfășoară în cadrul Buzău International Arts Festival, un festival de o lună, derulat în perioada 20 august - 20 septembrie 2022, care este organizat de Asociația CulturAll și Asociația Bulevardul Culturii, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău și cu Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman, fiind un Proiect Cultural finanțat de Ministerul Culturii.

