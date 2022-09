Interviu alaturi de Costina Cheyrouze despre DIRIJORUL TACERILOR- acum in cinematografe!

"Antoinet este picatura de normalitate." - ne povesteste Costina intr-un interviu super simpatic despre un film pe care trebuie sa il vedeti! Dirijorul Tacerilor in regia lui Ovidiu Georgescu este o productie foarte interesanta ce dezvaluie o problema pe care toti romanii o cunosc. Distributia va va impresiona cu siguranta deoarece printre cei din echipa se afla Adrian Titieni, Maia Morgestern, Vlad Zamfirescu si multi alti actori minunati!

Sinposis: O casă ridicată în 1925 rezistă istoriei agitate dintr-o țară est-europeană, fiind martora vremurilor, dar și un spațiu care găzduiește destine și vieți omenești.

Azi, îi vedem pe locatarii săi - trei familii; trei generații - cum sunt distruși de decizia mafioților locali, în cârdășie cu un individ puternic și misterios, de a demola clădirea. Casa este, de fapt, o sinecdocă a României și asistăm la lupte, abandonuri, trădări și alianțe care se fac pentru atingerea scopurilor imediate. O întreagă clasă socială (aristocrația) este desființată și dată uitării.Într-un final, totul se duce de râpă, iar „viitorul” invadează valorile trecutului, aruncându-le în aer. Ceea ce rămâne, e doar strălucirea puterii, cu prețul pierderilor umane.

Costina Cheyrouze este una dintre artiștii desăvârșiți ce au luat parte la conturarea unei noi producții românești pe care vă invităm cu mare drag să o urmăriți in ciematografe- Dirijorul Tăcerilor! Ea interpreteaza rolul lui Antoinet, despre care chiar actrița vă va spune mai multe în cele ce urmează. Îi mulțumim că a găsit timpul să stea de vorbă cu noi în urma ecranizării la care am fost invitați acum ceva timp.

Ai putea să ne spui 3 motive scurte (sau nu) pentru care românii ar trebui să vadă filmul cinema?

În primul rând, romanii ar trebui sa vadă filmul pentru că e un film despre ei, adică despre noi :) despre natura umană și relațiile interumane, orgolii, goana dupa putere din care nu putem ieși învingători decât pe scurtă durată, despre iubire, despre inutilitate… e mult de spus și n-aș vrea să vă divulg chiar totul. Apoi, îi îndemn să meargă să vadă filmul pentru minunata distribuție pe care Ovidiu Georgescu, regizorul filmului, a reușit să o facă. Și vorbesc aici și despre notorietatea unora dintre actori, dar și despre prospețimea celor tineri. Și, nu în cele din urmă, pentru că e un film românesc și filmele românești trebuie văzute. :)

Spune-ne câte ceva despre artista Costina, cum a fost pentru tine lucrul la această producție?

Pentru artista Costina a fost o experiență foarte interesantă, pentru că în film nu vorbesc românește și asta aduce pe de o parte un gen de detașare de personaj, dar și o atenție mai mare. Și apoi când ai șansă sa lucrezi cu Theo Herghelegiu ca acting coach știi că ai și plasă de siguranță întinsă. :

Distribuția filmului este într-adevăr impresionantă! A fost intimidant să împărți platoul de filmare cu actori consacrați?

Nu, nu a fost intimidant. E întotdeauna o bucurie să împarți platoul de filmare cu actori pe care îi respecți și pe care îi iubești! Cu unii mă întâlnisem deja pe scenă, ca doamna Morgenstern sau Dragoș Stemate, care îmi este coleg de teatru. Iar domnul Titeni mi-a fost profesor.

Ce lecție ți-ai dori să învețe oamenii din „Dirijorul Tăcerilor”? Ce mesaj simți că ar fi nevoie să răsune în ei?

Mi-aș dori ca oamenii să învețe să-și respecte istoria și bătrânii și să privească cerul pentru a-și înțelege micimea.

Știm că ești o actriță cu experiență în lumea dublajului. Cât de diferite sunt aceste două părți ale actoriei? Se completează una pe cealaltă?

La dublaj empatizezi cu personajul pe care l-a creat un alt actor și încerci să-l imiți, la film creezi tu însuți un personaj, deci ai și mai multă libertate și satisfacția creatorului. :)

Ai putea să ne povestești puțin despre Antoinete, personajul pe care îl interpretezi? Care e aportul ei în poveste?

Antoinette Russi e franțuzoaică. Ea este o picătură de normalitate, un contrapunct al unei lumi corupte, crude, murdare.

Curiozitatea si admiratia ne-au facut sa vrem sa cunoastem mai mult din artistul Costina, sa ii aflam parcursul in lumea artei si sa "furam" de la ea cateva sfaturi pentru artistii mai tineri, pentru cei interesati de lumea filmului si a teatrului. Costina Cheyrouze este de asemenea actrita la Teatrul National din Bucuresti si are foarte multe sa arate publicului. Insa o vom lasa chiar pe ea sa va povesteasca mai multe:

Costina Cheyrouze despre parcursul carierei sale:

Ți-ai dorit dintotdeauna să fii actriță? Cum a apărut această pasiune?

Mi-am dorit de mică, de când am conștiința existentei mele, să fiu artistă și asta se traducea pe vremea aceea prin a spune poezii și a cânta. Și dorința asta a crescut o dată cu mine.

Care simți că sunt cele mai importante calități ale unui actor, dupa părerea ta?

Bucuria de a înțelege natura umană, empatia și libertatea de a te arunca în execuția propunerilor unei alte persoane, care este regizorul.

Dacă ar trebui să îți descrii parcursul de până acum în câteva cuvinte, care ar fi acelea?

Am plecat intr-o zi de acasă din Constanța, am venit la București, la UNATC, am ajuns la TNB și mă bucur și azi de alegerile pe care le-am făcut.

Cum te-ai simțit că a apărut ocazia de a face parte din distribuția „Dirijorul Tăcerilor”?

Fericită :) Îl stiam pe Ovidiu de prin 2011 și cunoșteam și parte din echipa cu care lucrează. Chimia dintre actor și regizor e importantă pentru mine. pentru că nu-mi plac lucrurile caznite, adică mă bucur mai mult de frumusețea drumului decât de priveliștea destinației. Deci m-am bucurat când, în 2019, ne-am reîntâlnit la casting și apoi la filmare.

Ai vreun proiect de suflet pe care ai vrea să îl împărtășești cititoarelor Kudika.ro?

Nu pot alege. E ca și cum aș alege dintre copiii mei. Toate spectacolele, filmele, serialele, dublajele pe care le accept sunt parte din ființă mea. Și mie mi-e drag de mine. Așa ca unde îmi vedeți numele, sa știți ca îmi este și inima. :)

Unde te mai putem vedea în următoarea perioadă? Pregătești proiecte noi?

Mă puteți vedea în spectacolele Teatrului Național începând cu 16 septembrie, când voi avea primul spectacol din aceasta stagiune. Pregătesc un nou spectacol care ar trebui sa iasă spre final de an, dar despre asta când produsul va fi gata. :)