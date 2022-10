Scandal pe tema mezelurilor. Ce spune maratoistul Andrei Roșu despre declarațiile controversate ale Mihaelei Bilic?

Un nou scandal se dezbate zilele acestea pe social media, asta după ce nutriționista Mihaela Bilic a distribuit o postare în care vorbește despre importanța mezelurilor, dar și despre plusul pe care acestea le aduc sănătății.

„Pastramă, șuncă, salam… sunt produse pe care le consumăm la micul dejun. Gustoase, concentrate în nutrienti și în calorii, mezelurile sunt de fapt o supercarne. În loc să le apreciem, am ajuns să ne temem de ele. Cine a stricat reputația mezelurilor? Nitriții!

La rândul său, maratonistul Andrei Roșu a venit cu o replică dură la declarațiile postate de cunoscuta nutriționistă. Andrei Roșu, care deține și o companie de produse vegane, nu este de acord cu afirmațiile Mihaelei Bilic și o taxează dur pe nutriționistă.

„Eu v-am zis că această doamnă ar trebui internată. Sau, cel puțin, reclamată la colegiul medicilor și oprită din a da sfaturi la tv, radio etc. Degeaba încadreaza OMS mezelurile in grupa 1 de carcinogeni, că vine dna b și ne atrage atenția că nu le apreciem suficient. Apoi vin aici fanii dnei b, care îmi spun că nu am voie să zic nimic pe tema asta, pentru că nu sunt doctor. Și ca, probabil, ăia de la OMS sunt proști…”, a scris maratonistul, pe contul său de socializare.