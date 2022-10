Unica fiică a lui Ion Țiriac, apariție de senzație la un eveniment de lux în Egipt. Cum arată tânăra de 25 de ani?

Cu ocazia împlinirii a 50 de ani a unuia dintre cele mai scumpe branduri din lume, Ioana Țiriac a fost invitată să participe la un eveniment spectaculos, pe malul Nilului. Tânăra de 25 de ani și-a făcut apariția într-o rochie albă, accesorizată cu o pereche de sandale de aceeași culoare.

La eveniment au luat parte peste 400 de invitați, din 50 de țări, transmite publicația italiană lanazione.it, potrivit a1.ro. În cadrul evenimentului a avut loc și o prezentare de modă, iar Ioana Țiriac a atras toate privirile cu apariția sa.

Ioana Țiriac este singura fiică a omului de afaceri, din relația pe care acesta a avut-o cu jurnalista egipteană Sophie Ayad.

Tânăra trăiește în America, acolo unde s-a mutat după terminarea liceului. Totuși, ea vine des în România, aici unde participă la tot felul de evenimente caritabile. Activitatea sa îl face pe Ion Țiriac să fie un tată mândru de educația și creșterea Ioanei.

„Bănuiesc că un copil norocos este cel care are posibilitatea în tinereţea lui să crească într-un mod logic şi normal. Faptul că a învăţat că întotdeauna există cineva care are nevoie mai multă decât are ea de anumite lucruri, sau de lucrurile normale în viaţă, l-a învăţat de la o vârstă foarte fragedă, iar acum că îşi face singură asemenea evenimente pe care le-a făcut împreună cu noi, şi cu mine, şi cu maică-sa… nu e meritul meu absolut deloc”, a spunea Ion Țiriac, potrivit libertatea.ro.