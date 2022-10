Mihai Bendeac nu este singurul care și-a schimbat religia! Ce alte vedete au renunțat la creștinism?

Mihai Bendeac a vorbit despre schimbarea religiei sale și cum și-a asumat decizia. Actorul a îmbrățișat o altă formă de credință spirituală și a spus și motivul pentru care a luat această hotărâre.

„Având în vedere că am renunțat la religia ortodoxă în urmă cu ceva ani, multă lume mă întreabă dacă mai cred în Dumnezeu și dacă am îmbrățișat altă religie. Nu am o problemă cu a răspunde. Îl iubesc pe Dumnezeu. Acesta a fost motivul pentru care am renunțat la o religie care îl folosește … Nu, nu am îmbrățișat „altă religie”. Nu cred în ideea de religie. Dar pot spune, clar și apăsat, că scientologia mi-a schimbat viața. În ce mod? Dacă vă spun că tot ce vreau se împlinește, mă credeți?”, a dezvăluit Bendeac cu ceva timp în urmă, potrivit ciao.ro.