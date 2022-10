Ce sfaturi îi oferă Liviu Vârciu fiicei sale, Carmina, în legătură cu iubitul ei? Tânăra trăiește o poveste de iubire de 3 ani

Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 3 ani. Tânăra în vârstă de 20 de ani s-a mutat recent în București, pentru studii, iar tatăl său i-a cumpărat un apartament într-un complex rezidențial. Recent s-a aflat și că frumoasa fiică a lui Liviu Vârciu nu este singură, iar alături de ea stă iubitul ei, cel pe care îl cunoaște de 8 ani.

Fiind un tată protectiv, Liviu Vârciu i-a oferit sfaturi prețioase fiicei sale, însă îi oferă libertatea deplină de a alege singură în viață. Prezentatorul tv are mare încredere în Carmina și mărturisește că îi place de iubitul fiicei sale.

„Eu am avut de discutat până când Carmina a devenit majoră. Având 18 ani, ea decide ce vrea să facă cu viaţa ei şi cu cine. Eu i-am spus că până la 18 ani am decis eu, iar după 18 ani decide ea. A făcut 20 de ani, este cu băiatul de ceva timp, adică nu este de un an sau doi. Se cunoaşte cu el de când erau micuţi. Până acum văd că totul a fost în regulă, mie îmi place băiatul, este un băiat cu bun simţ, sportiv.”, a spus Liviu Vârciu despre viața sentimentală a Carminei, la Antena Stars.