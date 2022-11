Datorita schimbarii generatiilor, dar si ca o caracteristica a sezonului de cadouri, in eCommerce domina in aceasta perioada dorinta de instant gratification. Studiile arata ca mai mult de jumatate dintre clienti acorda doar 3 secunde unui site sa se incarce, altfel il parasesc, mai ales in cazul navigarii pe dispozitive mobile. Pe de alta parte, rata de conversie creste odata cu viteza de incarcare.

Este important ca platforma sa ofere functionalitati tehnice performante, astfel incat comerciantii sa se poata focaliza pe stocuri si atragerea clientilor, iar website-ul sa poata fi configurat usor pentru a raspunde strategiei de crestere a business-ului.

De Black Friday traficul poate creste chiar si de zece ori fata de o perioada normala si este esential ca viteza de incarcare a continutului din site sa ramana la un nivel superior, pentru a pastra o rata de conversie eficienta. In acest context, investitia in MerchantPro Next - lansat in acest an - a fost o prioritate pentru noi si astfel asiguram acum magazinelor de pe platforma o infrastructura solida, ce ofera o viteza superioara de incarcare a site-urilor, o experienta fluida de check-out, dar si o suita puternica de automatizari ce cresc performanta magazinelor online, a precizat Arthur Radulescu, CEO MerchantPro.

In contextul unei piete online ce a ajuns la un grad evident de maturitate, magazinele se concentreaza pe functionalitati care eficientizeaza fluxul de comenzi la fel sau chiar mai mult decat pe campaniile de marketing. Astfel, cum Black Friday reprezinta debutul unei perioade intense in eCommerce, magazinele online cu afaceri mature, consolidate, incep pregatirile pentru acest moment din perioada verii.

Printre functionalitatile care asigura diferentierea in eCommerce de Black Friday si in perioadele de trafic intens adoptate anul acesta se numara optiunile diversificate de plata, in special cele ultra-rapide de tipul Apple Pay sau One-click payments, posibilitatea de livrare in lockere - tendinta cu crestere exponentiala in ultimii doi ani -, dar si returul facil.

Exista trei segmente esentiale pentru experienta clientului unui magazin online. Performanta pe aceste segmente se traduce in rate de conversii bune si fidelizare a clientilor. Cu alte cuvinte, in eficienta si succes in online. Cele trei elemente de baza sunt viteza de incarcare a site-ului, simplitatea si viteza la check-out si viteza de fulfillment, de indeplinire a asteptarii clientului de a se bucura de produs cat mai repede. Pe aceste segmente ne-am concentrat si noi anul acesta, cu scopul de a oferi comerciantilor solutii pentru optimizare pe toate verticalele -adauga Arthur Radulescu.

In ceea ce priveste actiunile pregatite in acest sezon, comerciantii au ales sa diversifice strategiile de market cu promotii dincolo de reducerile de pret traditionale, cu care clientii s-au obisnuit in ultimii ani si care nu mai sunt considerate suficient de atractive. Astfel, optiunile de reduceri suplimentare de volum, promotii cu gratuitati sau plata ulterioara prin solutii tip buy now pay later sunt implementate de tot mai multe magazine online.