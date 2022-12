Cristina Spătar trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa, după un divorț dureros. Vedeta a fost cerută în căsătorie

Cristina Spătar este din nou cu zâmbetul pe buze, asta pentru că iubirea și-a făcut din nou apariția în viața sa. Vedeta a fost cerută în căsătorie în Dubai, acolo unde a primit un inel superb și un buchet de trandafiri albi.

Cererea în căsătorie a fost plănuită în mare secret de către iubitul Cristinei, care a surprins-o pe vedetă în cel mai frumos mod posibil. Cristina s-a fotografiat cu inelul cu diamante primit, dar și cu buchetul de trandafiri albi dăruit de alesul inimii sale. ''Am spus ''Da!'', a scris Cristina Spătar pe rețelele de socializare. Cristina Spătar, casă lângă fostul soț Cristina Spătar ar face orice doar ca să își vadă copiii fericiți. Vedeta și-a achiziționt o casă lângă fostul soț, pentru ca cei mici să poată să fie aproape de tatpl lor și de bunicii paterni. ''Pe 17 Iunie, am semnat contractul cu dezvoltatorul. Sunt foarte fericită că mi-am realizat acest vis! De abia aștept să iau copiii să ne mutăm. Casa e tot în Crevedia-Buftea, acolo unde copiii au și locuit. Au bunicii acolo, verișorii, o să fie foarte fericiți acolo. Casa am luat-o la roșu. Mai am de facut unele lucruri, dar estimez că, în septembrie-octombrie, ne vom muta în casă nouă”, a declarat Cristina Spătar.

