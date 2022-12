Deși sunt căsăroriți de 7 ani, Octavia Geamănu și Marian Ionescu au dormitoare separate. Cum este atmosfera din căminul lor?

Octavia Geamănu și Marian Ionescu și-au deschis ușile casei lor și au vorbit despre ce înseamnă să se simtă "acasă".

Octavia Geamănu și Marian Ionescu sunt căsătoriți de 7 ani, iar povestea lor de dragoste este asemenea unui scenariu de film. Cei doi au împreună un băiețel, pe Andrei și își trăiesc iubirea discret, departe de ochii curioșilor.

Cei doi și-au deschis ușa casei pentru OK!Magazine, iar Octavia a vorbit despre căminul său, locul unde se simte acasă. Pentru amenajarea locuinței, Octavia și Marian Ionescu nu au cerut sfatul arhitectului și s-au lăsat purtați de intuiție.

„Este locul în care ne simțim cel mai bine, pentru că dintotdeauna am considerat că o casă trebuie să fie acasă. Templul tău, locul în care toate întrebările își găsesc răspunsul și zona ta de echilibru. Stăm aici de când avea Andrei un an și jumătate. Acum are șase. Am renovat-o complet, interior și exterior, și am făcut-o după chipul și asemănarea noastră. N-am apelat la niciun arhitect, nu ne-am inspirat din nicio revistă, ci pur și simplu am făcut-o după cum am simțit amândoi. Mi se pare o casă potrivită unor oameni cu suflet de artist”, a povestit fosta prezentatoare de la Antena 1.

Chiar dacă nu și-a dorit mobilă, Octavia este de părere că tablourile pictate de soțul ei umplu toată casă, dându-i un aspect deosebit. Vedeta a spus că soțul ei s-a implicat total în amenajarea locuinței în care stau de câțiva ani.

"O casă fără tablouri este foarte, foarte goală. Eu zic că n-ai nevoie de mobilă, dar de tablouri cu siguranță ai. N-am știut asta până când n-am descoperit talentul senzațional al lui Marian. Lucrările lui îmbracă orice încăpere, nu doar orice perete. Ai observat că noi n-avem mobilă, ci doar canapele. Era visul meu, după ce, atunci când stăteam la părinții mei, ștergeam praful de pe nenumăratele polițe ale bibliotecii care ocupa un perete întreg. Am zis că eu, la casa mea, n-o să am mobilă. Și totuși, o casă fără mobilă, dar cu multe tablouri, e foarte plină", a explicat ea.

Cei doi au participat împreună la renovarea casei și au hotărât să aibă dormitoare separate, fiecare cu baie proprie, pentru un plus de intimitate. Octavia este mulțumită de decizia luată și spune că fiecare membru al familiei are spațiul propriu.

„În plus, și noi, ai casei, avem fiecare spațiul nostru. Marian are dormitorul lui, iar acesta este dormitorul meu, cu baia mea… spațiul meu personal. La etaj, este atelierul de pictură al lui Marian și dormitorul lui Andrei. Andrei mi-a zis că, atunci când o să crească, spațiul acela va fi doar pentru el și musafirii lui”, a mai zis Octavia Geamănu, pentru OK! Magazine.

Vizionare placuta