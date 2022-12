Octavia Geamănu, în proces cu Antena1. Prezentatoarea tv a fost înlocuită fără niciun motiv!

Octavia Geamănu este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de știri, însă, anul acesta, vedeta tv a primit o lovitură grea. Ea a fost înlocuită la pupitrul știrilor, fără motiv, iar acum se află în concediu de odihnă până în luna ianuarie.

Octavia Geamănu a dat în judecată conducerea Antena 1, pentru nerespectarea contractului și așteaptă să se soluționeze cazul. Până atunci, ea se află în concediu de odihnă și se ocupă de fiul ei și al lui Marian Ionescu.

„Sunt într-o situație neplăcută, chiar dacă eu sunt în continuare angajată, cu aceleași drepturi. Sunt în concediu de odihnă, pentru că aveam foarte multe zile de concediu de recuperat, după ce, în ultimii 5-6 ani, nu mi-am luat aproape deloc libere. Mai sunt în concediu până pe 3 ianuarie, timp în care avem și un proces pe rol. A trecut primul termen, în decembrie urmează al doilea. Probabil că al treilea termen mă va prinde în redacție sau nu”, a spus vedeta pentru OK! Magazine.

Prezentatoare de știri nu înțelege de ce a fost înlocuită după 18 ani, perioadă în care trustul Intact i-a fost ca o a doua familie. Mai mult, Octavia Geamănu a fost înlocuită fără nicio explicație, situație nedreaptă pentru un jurnalist care a muncit enorm și care a adus un rating considerabil jurnalelor de știri.

„Totuși, nu poți să ștergi cu buretele 18 ani. 18 ani în care Antena 1 a fost parte din mine. Eu am avut familia mea și familia Antena 1. Și cineva într-o zi a decis ca eu să nu mai fac parte din echipa Observator, fără nicio explicație. Din contră, spunându-mi că sunt perfectă și că nu are nimeni ce să-mi reproșeze.

Am luat-o cum a venit, pentru că sunt un om rațional. D

acă ar fi să mă întrebi ce vreau, ți-aș spune că știu foarte bine ce vreau din punct de vedere profesional, la fel cum știu foarte bine ceea ce nu vreau. Cred că doar atât pot să-ți spun despre această situație. Acum, destinul meu profesional este în mâna unor judecători. Desigur că eu cred că destinul meu profesional în televiziune va mai dura mulți ani de-acum înainte. Dar rămâne de văzut unde”, a mai spus ea.