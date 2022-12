Andreea Antonescu, pregătită să nască în orice moment. Artista are totul pregătit pentru venirea pe lume a fetiței ei

Andreea Antonescu a trecut de pragul de 36 de săptămâni și este pregătită să nască în orice moment. Artista așteaptă cu nerăbdare să își țină fetița la piept, iar pentru a se asigura că totul va fi perfect atunci când va veni pe lume, artista s-a ocupat de fiecare detaliu.

Andreea Antonescu le-a vorbit fanilor ei despre sarcină și despre nașterea care urmează să se întâmple în foarte scurt timp. Ea și-a achiziționat tot ceea ce este nevoie pentru bebelușa ei, iar experiența cu Sienna a ajutat-o să se organizeze mai bine, în ceea ce privește cumpărăturile.

„Am avut și foarte multe lucruri de făcut legate de bebelină, care este gata să iasă. Am trecut de cele 36 de săptămâni, bebelina poate ieși oricând vrea ea, așa că trebuie să profităm de timp. Am ales pătuțul, am ales căruțul, am ales câteva dintre piesele vestimentare. (...) De data aceasta am avut experiența de la Sienna, așa că am fost destul de drastică în ceea ce privește aceste detalii, pentru că știam exact cam care sunt brand-urile în jurul cărora să mă învârt. ”, a explicat Andreea Antonescu.