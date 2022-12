Cristina Spătar s-a căsătorit civil cu Vicențiu Mocanu, la doar 5 zile după cererea în căsătorie!

Cristina Spătar iubește din toată inima și este iubită. După ce a suferit enorm din cauza divorțului de tatăl copiilor ei, artista s-a ocupat de creșterea celor mici, dar și de cariera sa. Iată că acum soarele a apărut din nou pe strada frumoasei cântărețe. Vedeta are parte de iubirea pe care o merită, iar soțul ei este gata să îi ofere toată dragostea din lume.

Cristina Spătar a fost cerută în căsătorie pe data de 5 decembrie, în Dubai, acolo unde a primit un inel superb și un buchet imens de trandafiri. La 5 zile după aceea, artista și iubitul ei, Vicențiu Mocanu au spus Da în fața ofițerului de stare civilă. Cei doi și-au dorit un eveniment discret, însă persoanele dragi sufletului lor au dorit să le fie aproape într-o zi atât de specială.

„A fost foarte drăguț. Stabilisem să facem într-un cerc foarte restrâns totul. Tot timpul mă surprinde, cu orice. Nu știam că atunci se va întâmplă lucrul ăla (n.r. cererea în căsătorie). Ce pot să zic, noi ne-am dus să discutăm despre business cu tovarășii noștri în Dubai, a organizat el o masă, eu așa am crezut. Mi s-a părut așa, ceva extraordinar. Stând la masă așa, deodată, a dispărut, eu am crezut că e la toaletă, pe undeva, când colo s-a întors cu buchetul de flori și cu inelul de logodnă.

Nu mă așteptam, nici nu știam ce să fac. Prietena noastră, soția unuia dintre băieții cu care eram, a filmat tot momentul și l-a pus pe Instagram. De acolo a găsit presa, noi nu am vrut să facem public. Eu m-am căsătorit pe 10 decembrie. Vorbeam de mult timp despre lucrul asta și în final am făcut pasul. A fost ceva intim, ceva foarte frumos. Eu am zis că o să fim 4-5 persoane, când colo, au fost și ai lui, și ai mei.”, a povestit Cristina Spătar, în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, potrivit wowbiz.ro.