Inna a fost cerută în căsătorie de Deliric! Artista, mai fericită ca niciodată

Inna are parte de un început de an cum nu se poate mai bun. Îndrăgita artistă a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie cu inelul de logodnă, semn că iubitul ei, Deliric a cerut-o în căsătorie. După mai mulți ani de relație, Inna și partenerul ei de viață au decis să treacă la următorul nivel al poveștii lor de dragoste.

În imaginea postată de Inna, aceasta își arată mândră inelul de pe deget, zâmbind fericită către camera de fotografiat.

Deși au fost discreți cu privire la relația lor, cei doi au apărut pentru prima dată în public în anul 2020. Inna și Deliric au continuat să își trăiască povestea de iubire departe de ochii curioșilor.

Inna a avut parte de un an excelent, din punct de vedere profesional. Vedeta se poate lăuda cu 10 miliarde de vizualizări și concerte la cele mai cunoscute festivaluri de muzică. Artista a mărturisit că este recunoscătoare pentru toată susținerea pe care o primește de la fanii ei.

„Am avut un an bun, am peste 10 miliarde de vizualizări și streamuri și sunt extrem de recunoscătoare pentru susținerea fanilor, am fost pentru prima dată pe scena de la Tomorrowland cu Timmy Trumpet, Dmitri Vegas și Like Mike în fața a 200.000 de oameni și a fost incredibil! Am cântat și la Londra, pe scena The Electric Ballroom, unde în trecut au performat artiști de top, precum U2, Red Hot Chili Peppers, Muse, Prince. Bineînțeles că pe lângă multă muzică, urmează concerte și, desigur, călătorii, iubesc să descopăr lumea”, a declarat Inna, potrivit Wowbiz.