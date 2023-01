Oana Roman, mărturisiri despre viața de femeie singură. Cum se bucură vedeta de libertate, după separarea de Marius Elisei?

Oana Roman și Marius Elisei au luat decizia de a se despărți, cu toate că în anul 2021, după ce au divorțat la notar, cei doi și-au dat seama că se iubesc, iar povestea lor de dragoste merită o a doua șansă. Acum, bărbatul a fost cel care a plecat de acasă, menționând că nu mai vrea să aibă nicio legătură cu fiica lui Petre Roman.

Vedeta a confirmat despărțirea și a mărturisit că acum se simte eliberată, cu toate că îi este greu să facă față tuturor responsabilităților pe care le are. Chiar și așa, Oana Roman găsește timp și pentru micile plăceri de care nu a mai avut parte de foarte mult timp. Recent, ea a ieșit în oraș cu o prietenă și le-a împărtășit fanilor săi faptul că, ani de zile, a fost nevoită să se justifice pentru ieșirile sale.

„Nu se întâmplă lucruri spectaculoase în viața mea în momentul acesta, căci stau mai mult acasă. Aseară am ieșit la masă cu o prietenă și am simțit că parcă eram fugită de la pușcărie, pentru că am stat numai în casă zilele astea și nu-mi place să stau în casă.

Eu sunt dependentă de multă activitate și nu-mi place să stau în loc, dar aveam nevoie aseară să ies și să nu mă simt vinovată că am ieșit cu o prietenă în oraș, așa cum m-am simțit ani de zile, când, practic, pentru orice ieșire trebuia să mă justific”, a spus Oana Roman în mediul online.