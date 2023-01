Tic tac! E ticăitul ceasului, sunt bătăile inimii. Căci se apropie o nouă ediție a sărbătorii Valentine’s Day, o zi care celebrează iubirea în întreaga lume. Am îmbrățișat și noi, românii, această sărbătoare simbolică și an de an toți îndrăgostiții se străduiesc să își surprindă jumătatea cu gesturi diverse, mai simple, mai pompoase, dar toate cu un singur scop. Să își arate dragostea și să se bucure de timp frumos alături de persoana iubită.

De cele mai multe ori, ideile clasice sunt cele mai de efect. Important este să profiți de orice ocazie pentru a îți exprima iubirea, forța care aduce tot ce e mai bun în viață.

Anul acesta, vă propunem o super idee care ne-a ispitit, o escapadă romantică, la Sheraton Bucharest Hotel. Sub conceptul Love Story @Sheraton, hotelul a pregătit o ofertă completă, perfectă pentru răsfățul tuturor simțurilor, tradusă în 24 de ore dedicate iubirii. Îndrăgostiții se pot bucura de o experiență de 5 stele, ce include cazarea pentru o noapte la hotel, mic dejun romantic în cameră, acces la SPA, cină romantică la restaurantul Avalon, cu un meniu gourmet creat de Chef Ashlie Dias și multe alte surprize. Iar seara de 14 februarie va fi cu adevărat specială, întrucât cina va fi acompaniată de un spectacol de muzică live la saxofon, cu Lorin Sax. Puteți alege între pachetul complet, cu cazare, disponibil la prețul de 1070 Lei/cuplu sau pachetul cu cina, “My Heart is Yours” dinner by Chef Ashlie Dias, disponibil la 470 Lei/cuplu, ce include o sticlă de vin oferită din partea casei.

Pentru detalii și rezervări puteți accesa oferta completă pe site, la link-ul https://explorebucharest.ro/en/love-story-city-escape-2/ Kudika

