Primii artisti anuntati pentru a 12-a editie Summer Well

A 12-a editie Summer Well va avea loc in perioada 11-13 august 2023, iar primele nume confirmate sunt: Florence + The Machine, YUNGBLUD, Tom Grennan, 070 Shake, Lime Cordiale si Kid Francescoli.

Festivalul creste in fiecare an, iar pe scena urca artisti din ce in mai importanti, dovada fiind editia sold out de anul trecut. Fiecare detaliu al editiei a 12-a va continua misiunea noastra inceputa in 2011, cand ne-am propus sa aducem publicului din Romania cei mai relevanti artisti ai momentului si sa construim un festival ca o vacanta.

Ce promite Summer Well 2023? O scena principala cu un line-up rasunator, scena de hip-hop & trap, scena de after party ce va aduce nume din industria muzicii electronice si, nu in ultimul rand, scena dedicata artistilor emergenti.

“Editia din acest an a Summer Well-ului este una speciala din multe puncte de vedere, principalul fiind acela ca a trebuit sa ne ridicam la asteptarile create de editia precedenta, o editie sold-out cu 2 luni inainte. Cu un line-up care ii include pe Florence + The Machine si YUNGBLUD, cred ca am reusit cu brio acest lucru. Astept luna august cu aceeasi nerabdare ca oricare dintre oamenii care ne trec pragul an de an. ” declara John Varbiu, unul dintre organizatorii Summer Well.

Summer Well este un festival Orange, sustinut in fiecare an de partenerii: Beck's, Mastercard, glo, Pepsi, Red Bull, Bacardi, Jagermeister, Martini, Bombay Saphire, Samsung, YOXO, Mega Image, Tazz, Fashion Days, Converse, MedLife, Ford, alpro, Karcher, AVON.

Abonamentele pot fi achizitionate de pe summerwell.ro, la pretul de 475 lei + taxe pana pe 3 februarie. Incepand cu 4 februarie pretul abonamentului va fi de 575 lei + taxe.

