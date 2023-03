Interviu YUKA - îndrăgostită de muzică, artă și viață! La cei 18 ani ai ei , versurile sale sunt o oază de veselie și libertate

YUKA este o adolescentă talentată, iubitoare de artă, frumos și viață! Artista are multe de spus, iar prin versurile sale retrăiești bucuria celor mai frumoși ani. Te invit să o cunoști pe YUKA, în interviul de mai jos!

KUDIKA.ro: Bună, Yuka! Ai doar 18 ani, însă drumul tău în lumea muzicală a început de când erai foarte micuță. Ți-ai dorit dintotdeauna să devii artistă? Ce te-a făcut să alegi acest drum?

YUKA: Hello! De muzică m-am îndrăgostit iremediabil încă de dinainte să încep să vorbesc, când dădeam spectacole urcată pe măsuța de cafea din sufragerie sau prin curtea bunicilor. Muzica e… prima mea dragoste, iar eu sunt o persoana loiala, așa că am știut de la început că vom avea o relație… pe termen foaaarte lung :)

Sunt curioasă și super atrasă de tot ce înseamnă artă, frumos, iar să fii artist înseamnă sa dăruiești frumosul tău oamenilor din jur. Pentru mine asta este fericirea pură! Și… pe bune, ce poate fi mai minunat decât să poți transmite emoțiile tale unui public uriaș?

KUDIKA.ro: Dacă nu ai fi fost artist, ce altă meserie ai fi avut?

YUKA: Mi-ar plăcea să mă ocup de educația copiilor mici, să călătoresc în toată lumea și să am un vlog de călătorie, să merg cu rulota peste tot! Să pictez, să desenez, să joc teatru, să fiu regizor, make-up artist… pe bune?! Întrebi o adolescentă nehotărâtă ca mine ce aș fi vrut sa fac?! De toate! Și sper să am vreme sa le fac! Nu mă grăbesc :)

KUDIKA.ro: Ești la început de drum, însă te bucuri de aprecierea celor care te ascultă. Vrem să te descoperim mai mult, așa că, te rog, caracterizează-te în câteva cuvinte.

YUKA: Să mă caracterizez în câteva cuvinte îmi este extrem de greu, pentru că eu nu povestesc nici cum am băut un pahar de apă în doar câteva cuvinte. Am nevoie de muuult prea multe cuvinte. Dar, pot și vreau să le spun celor care îmi ascultă melodiile că sunt o adolescenta îndrăgostită de tot ce este bun, frumos, just, echilbrat, loial, am idealuri bine definite și principii puternice. Am capacitatea să gasesc frumosul și în ceva... gri, și pun picături din sufletul meu în tot ceea ce fac cu pasiune.

KUDIKA.ro: În ultima ta piesă, „Mincinosul perfect”, cânți despre un partener care ascunde adevărul, în favoarea sa. Ce te-a inspirat să scrii această piesă? Te influențează viața personală în crearea versurilor?

YUKA: Ideea piesei “Mincinosul Perfect” a fost a managerului meu, el mi-a dat ca tema de gândire, dacă nu cumva minciunile alea... atât de credibile și perfect construite generează sentimente și trăiri cât se poate de reale. Si apoi, eu mi-am imaginat povestea piesei și am scris-o. Și da, cred că nimic în viață aceasta nu este întâmplător, orice experiență trebuie trăită, simțită, iar dacă cineva ți-a făcut sufletul să danseze, tu doar ține minte melodia, uită că s-a terminat.

KUDIKA.ro: „Aripi de nisip” este o altă piesă apreciată de cei care te urmăresc, prin care ai spus că vrei să le transmiți fanilor tăi sentimentul de libertate. Cum se simte libertatea la 18 ani? De ce crezi că adulților le este din ce în ce mai greu să se simtă liberi cu adevărat?

YUKA: La 18… cam ca la 17, abia am devenit majora, n-am o săptămână de când sunt în rândul adulților. Visez mult, sunt optimista și super pregătită de tot ce-mi pregătește viata! Asta mă face pe mine sa mă simt libera. Cred ca pe măsură ce dam de challenge-uri, de oameni care ne dezamăgesc sau de planuri care nu ies așa cum ne-am dorit, ne retragem intr-o bula de confort, în care sa ne simțim safe. Oricât de safe ar fi sa privești lumea dintr-un glob de sticla, nu o sa simți niciodată cum e sa fii liber. Pentru libertate trebuie sa risti! Adulții care și-au decorat frumos zona lor de confort în ani de zile se tem sa o părăsească, sa riște pentru a simți libertatea. Dar cum spunea James Hetfield (Metallica) “Prefer sa regret ceva ce am făcut decât ceva ce nu am făcut.”

KUDIKA.ro: Cum ți se pare industria muzicală actuală? Care sunt punctele tale forte care te fac să fii diferită într-o mare de voci și stiluri diferite?

YUKA: Industria muzicală este extrem de dinamica și foarte diversa. Pentru un artist la început de drum exista foarte multe posibilități de a se face auzit, asta mă bucura mult. Desi se spune despre generația mea (așa cum din totdeauna s-a spus despre generațiile tinere) ca asculta muzica “de neînțeles”, eu cred ca mai ales astăzi, în era tehnologiei, orice artist isi poate găsi locul și se poate face auzit. Piesele mele sunt ca niște cioburi din oglinzi care reflecta suflete în povesti diferite. Cred ca muzica e despre feeling, despre cum te face sa te simți. Așa ca aș zice ca îmi fac loc în aceasta mare de voci și de stiluri punând pe muzica și versuri frânturi din viețile celor care mă ascultă.

KUDIKA.ro: Știu că ești talentată și cânți și la pian, chitară și ukulele. Când ai început să descoperi instrumentele muzicale? Dacă ar fi să alegi o singură variantă dintre a cânta la instrumentele de mai sus și voce, ce ai alege?

YUKA: Mulțumesc! Am făcut 8 ani de pian și teorie muzicală la școală de muzică, am luat și câteva ore de chitară, nai, iar ukulele am învățat de pe internet, în pandemie :) mă ajut de instrumente când compun, prefer întotdeauna un sunet real, organic, decât un sound artificial! Sa aleg între voce și instrument… imi e atât de greu! Se împletesc minunat, nu le-aș separa. Și totuși, dacă chiar trebuie sa rămân cu una, aș alege vocea. Mi se pare fascinant cum se modifica, evoluează constant! Nu e la fel de precisa ca un instrument, dar e unica și asta o face… mai mult ca perfecta!

KUDIKA.ro: Care a fost cel mai bun sfat pe care l-ai primit de când ai intrat în industria muzicală și pe care îl urmezi și în prezent?

YUKA: La prima mea întâlnire cu Lucian Ștefan, mi-a spus un lucru foarte interesant: imaginează-ți ca dai drumul unui robinet, la început apa curge destul de greu, nici nu e prea curata… dar cu cât lași apa sa curgă mai mult, cu atât devine mai clara, mai buna! Abilitățile tale de “songwriter” sunt robinetul, ca sa curga piese, versuri, linii din ce în ce mai bune, robinetul trebuie lăsat deschis. Scrie zilnic! Probabil nu o sa iasă din prima un hit, dar cu răbdare, vei vedea cum “mușchiul” creației devine din ce în ce mai antrenat, iar piesele scrise de tine din ce în ce mai bune!

Îmi amintesc ca in ziua aia am plecat acasă cu zâmbetul pe buze și cu o motivatie uriașă! Și așa… m-am apucat de scris zilnic.

KUDIKA.ro: Ce planuri ai pentru viitorul apropiat? Pregătești un nou single sau poate o colaborare?

YUKA: Am câteva piese în lucru de care sunt mândră și care abia aștept sa ajungă la voi! Sunt norocoasa sa lucrez cu cei mai buni oameni care îmi asculta toate ideile și îmi suporta toate “pretențiile” de perfecționistă. Să fiu în studio cu oameni despre care am citit toată copilăria, interviuri este… mind-blowing sooo… trust me, ce urmează e magic! Avem în plan și o colaborare, dar mai multe detalii anunț pe parcurs, pe contul meu de instagram: @yukatheartistt sau pe tiktok: @yukatheartist, unde ținem legătură pana când ne întâlnim la un concert live!

KUDIKa.ro: Un mesaj pentru cititorii Kudika.ro.

YUKA: Vreau să transmit cititorilor voștri sa fie pozitivi, să nu înceteze vreodată să viseze și sa îi zâmbească mereu vieții, pentru ca așa viață le va întoarce zâmbetele! Și, desigur, sa îmi asculte muzica :)