Interviu ANTONIA:Artistă, mamă și actriță în Haita De Acțiune! Despre toate rolurile pe are le îndeplinește, ne spune chiar ea!

Superba Antonia este mamă, iubită, artistă, iar, mai nou, actriță! Fanii o vor putea vedea pe frumoasa Antonia într-o ipostază inedită, începând cu 21 martie, în filmul "Haita De Acțiune!" Antonia ne-a răspuns curiozităților, ne-a povestit cum reușește să își îndeplinească toate rolurile pe care le are și cum a acceptat provocarea de a juca în filmul ce promite să stârnească hohote de râs!

KUDIKA.ro: Bună, Antonia! Cum arată o zi din viața ta? Ai momente în care te simți copleșită de toate rolurile pe care le îndeplinești? Dacă da, cum arată momentele tale de respiro?

ANTONIA: Zilele din viața mea nu arată la fel. Dar atunci când sunt acasă, ziua începe cu pregătirile copiilor pentru școală, apoi merg la sală cu Alexandru, apoi fiecare la studio sau ședințe foto, filmări, iar după-amiaza, când vin copiii de la școală, petrecem timp cu ei.

Sunt și momente în care mă ajunge oboseala și pe cât se poate, iau și pauze: plecăm câteva zile în vacanță sau merg la masaj, mă întâlnesc cu prietenele, mă odihnesc, stăm acasă și ne uităm la filme.

KUDIKA.ro: Noua ta piesă, „Dududum", în colaborare cu Florian Rus sună foarte bine. Care este povestea melodiei și cui i-a venit ideea unei colaborări între voi doi?

ANTONIA: Este o piesă frumoasă de dragoste, o declarație sinceră, din suflet și m-am bucurat să colaborez cu Florian pentru această piesă, e un artist și songwriter talentat.

KUDIKA.ro: De-a lungul timpului ai cântat mai multe stiluri muzicale și te-ai adaptat trendurilor. Este ceva ce nu ai încercat încă, în materie de muzică, și ți-ar plăcea să faci în viitorul apropiat?

ANTONIA: Mi-aș dori foarte mult să pot să cânt R'n'B, e un gen muzical în care mă regăsesc, cu care am crescut, mi-ar plăcea să fie mai popular în România și să cânt mai mult ce îmi place.

KUDIKA.ro: Care este cea mai mare împlinire profesională de până acum?

ANTONIA: Toată cariera pe care am construit-o cu muncă, cu pasiune.

KUDIKA.ro: Au fost momente în care ai vrut să renunți la muzică? Ce altceva ți-ar mai fi plăcut să faci?

ANTONIA: Nu am simțit că vreau să renunț definitiv la muzică, dar am avut momente de dezamăgire, atunci când anumite piese în care aveam încredere nu au funcționat așa cum mi-aș fi dorit.

KUDIKA.ro: Care este piesa din repertoriul tău care te definește cel mai bine și pe care ai putea să o cânți o viață întreagă, fără să ți se pară prea mult?

ANTONIA: Una dintre piesele din repertoriul meu care îmi place mult și e underrated e "Rebound", dar una dintre cele care mă reprezintă este "Vorbește lumea".

KUDIKA.ro: Ai 3 copii minunați și un viitor soț care te-a susținut încă de la început și te susține în fiecare clipă. Cât de mult contează încrederea pe care partenerul de viață ți-o oferă? Pentru cititoarele noastre, spune-ne, te rog, cum ar trebui să fie bărbatul lângă care îți poți întemeia o familie?

ANTONIA: Încrederea, susținerea, respectul, comunicarea sunt esențiale într-o relație fericită, pe lângă iubire și chimie. Și sunt extrem de fericită și recunoscătoare că fac parte dintr-o relație în care amândoi depunem efort să menținem flacăra vie și să ne fim alături.

KUDIKA.ro: Pe cine te poți baza înafară de Alex Velea, atunci când simți că nu mai poți? Care sunt persoanele în care te poți încrede fără să clipești? Cât de mult contează ajutorul venit din exterior pentru o mămică?

ANTONIA: În ceea ce privește rolul meu de mamă, pe lângă Alexandru, mă bazez pe sprijinul părinților noștri care ne ajută de fiecare dată să aibă grijă de copii atunci când noi suntem ocupați sau plecați.

În ceea ce privește cariera mea, pe lângă Alex, echipa mea de la Global Records îmi este alături.

În viață, pe lângă Alexandru care este cel mai bun prieten al meu, fanul meu numărul 1 și susținătorul meu principal, am și câțiva prieteni apropiați pe care mă pot baza.

KUDIKA.ro: Anul acesta vine cu o surpriză ineditită pentru fanii tăi, primul tău rol într-un film! „Haita de acțiune" va avea premiera pe 21 martie și sunt sigură că urmăritorii tăi abia așteaptă să te vadă în uniforma de polițist, pentru că joci rolul unui agent de poliție.

Cum a fost pentru tine experiența pe platourile de filmare? Ai acceptat ușor invitația de a juca în film sau a fost nevoie de putere de convingere din partea producătorilor?

ANTONIA: A fost o experiență superbă și abia aștept să vedeți cu toții filmul.

M-a entuziasmat foarte tare propunerea lui Matei (BRomania) atunci când am primit-o, pentru că îmi doream să joc într-un film, dar recunosc, al doilea gând a fost: dacă nu mă voi descurca? Dacă nu mă voi ridica la nivelul așteptărilor și încrederii echipei? Am fost la casting să vedem dacă mă descurc și am decis că vreau să accept provocarea și să ies din zona mea de confort, mai ales că toți cei din echipă erau convinși de faptul că acest rol e pentru mine.

Le mulțumesc tuturor colegilor mei pentru încredere, pentru susținere, pentru că m-au ajutat și m-au învățat, mi-au dat din experiența lor: Vlad Brumaru, Alex Bogdan, Matei Dima (bineînțeles). Și bineînțeles, lui Vali Dobrogeanu, regizorul „Haita de acțiune".

Oli e un personaj puternic, o femeie polițist, în lumea bărbaților și ca să intru în pielea ei, a trebuit să învăț cascadorie pentru lupte, pentru scenele de acțiune cu mașina.

Ne vedem în cinematografe din 21 martie!

KUDIKA.ro: Cu ce ți-ai dori să rămână fanii tăi, după vizionarea filmului „Haita de acțiune"?

ANTONIA: Mi-aș dori să se distreze, să râdă, să se relaxeze, să se bucure, să îi îndrăgească pe cei din „Haita de acțiune". Și mai multe veți afla după ce vedeți filmul, mai sunt surprize.

KUDIKA.ro: Ce alte proiecte mai ai în plan pentru acest an?

ANTONIA: Urmează să lansez mai multe piese anul acesta, colaborări și proiecte speciale.

KUDIKA.ro: Un mesaj pentru cititorii KUDIKA.ro.

ANTONIA: Să aveți o primăvară frumoasă, să fiți bine cu voi înșivă și să aveți oameni buni alături!