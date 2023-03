Caius Covrig, unul dintre cei mai apreciați tineri antreprenori din România, se află zilele acestea în îndepărtatele insule Cayman, unde îmbină cu succes plăcerea cu business-ul. Pe lângă timpul petrecut pe plajele spectaculoase ale insulei, cu nuci de cocos răcoritoare în meniu, Caius Covrig pune la punct detalii de business, proiecte pe care le are în derulare.

Pe lângă afacerile din turism pe care le are pe Valea Prahovei, omul de afaceri român desfășoară business-uri și în zona imobiliarelor peste hotare, business-uri pe care le derulează alături de parteneri de afaceri din America.

„Așa cum am anunțat și pe contul meu de Instagram ( https://instagram.com/caiuscovrig?igshid=YmMyMTA2M2Y= ), atunci când am plecat, în această călătorie mi-am propus să îmbin utilul cu plăcutul. Pe de o parte să mă relaxez și să-mi încarc bateriile pentru că urmează o perioadă extrem de intensă din punct de vedere profesional. Am în derulare o serie întreagă de proiecte în zona imobiliarelor cu unul dintre partenerii mei de afaceri din America care îmi este și un foarte bun prieten și chiar mi-a oferit vila lui de 24 milioane de dolari în care locuiesc zilele acestea în Insulele Cayman.”, a povestit Caius Covrig.