Antreprenoarea spune că secretul este sa fii pregatit, corect si serios atunci când vine vorba de o tranzactie imobiliara. Diana Micu vine cu un portofoliu impresionant de reușite, iar acest aspect a determinat-o să creeze cursuri pentru agenții imobiliari care vor sa lucreze si să iși consolideze cunoștințele in cadrul agentiei ei.

"Am pornit afacerea în domeniul imobiliar într-un moment de cotitură. După ce am lucrat ca agent imobiliar timp de aproximativ un an, am decis să renunț pentru a deschide propria afacere de producție și vânzare de haine, insa după doar câteva luni am hotărât să revin pe piața imobiliară. Beneficiile financiare, mediul de lucru si stilul de viata pe care le aveam in domeniul imobiliar nu puteau fi comparate cu nici un alt domeniu. Cea mai importantă etapă cred că a fost decizia efectivă de a iniția afacerea, apoi singura direcție a fost „înainte” „spune Diana Micu, antreprenor imobiliare.

Diana Micu mai precizează că isi concentreaza atentia catre promovarea proiectelor ai caror investitori au avut proiecte anterioare și deci un istoric pozitiv care vine ca și garanție pentru fiecare proiect promovat.", mai precizeaza expertul în imobiliare.

Cât de grea sau ușoara este meseria de agent imobiliar?

"Meseria de agent imobiliar este de multe ori greșit înțeleasa. Aceste pareri s-au format in timp din cauza multor agenți imobiliari care au activat sau activează în domeniu fără specializare, care nu cunosc partea de documentație, nu știu pașii unei achiziții și, atunci, nu pot oferi suport de calitate în toate aspectele. Poate fac meseria aceasta ca pe un job sezonier sau pentru că au auzit că un agent imobiliar poate avea venituri mari. Este adevărat, însă fără o bază și o pregătire în sensul acesta este dificil să performezi, motiv pentru care mulți renunță rapid, iar oamenii care au colaborat cu astfel de persoane raman cu o parere negativa legata de intreaga industrie", răspunde Diana Micu.

Cât de importante sunt cursurile de specializare pentru un agent imobiliar

Pentru a avea rezultate și pentru a putea oferi servicii de calitate, cursurile de agent imobiliar sunt esențiale.

"Am decis să creez cursurile de agent imobiliar pentru a oferi o pregatire calitativa oamenilor care lucreaza cu mine si rezultate foarte bune colaboratorilor mei prin calitatea serviciilor oferite. Momentan cursurile sunt interne. Îmi doresc să văd oameni pregătiți și stăpâni pe sine, fiind nevoie de o formare profesională adaptată constant la schimbările legislative și realitățile din piața imobiliară." mai precizeaza Diana Micu, expert în imobiliare

Care sunt beneficiile dezvoltatorilor imobiliari care aleg să lucreze cu agenții specializate pentru comercializarea proiectelor, răspunde Diana Micu.

Departamentul de vânzari ar trebui tratat ca un element de sine stătător în orice companie, în forma internă sau externalizată, motiv pentru care vin in sprijinul dezvoltatorilor cu ambele variante. Am varianta de colaborare externa, ca si agentie imobiliara clasica si varianta de agentie interna, cu angajat la punct fix, management asigurat si conectare permanenta la piata concurentiala. Preiau astfel un intreg departament cu garantia de a avea un broker pregatit si conectat la tot ce este in jur.

Pentru clienți este importantă prezentarea prin comparație cu alte proiecte, iar greutatea este și mai mare atunci când promovam un produs care nu este în forma finală. Vindem apartamentele din stadiul de proiect sau construcție și atunci informațiile trebuie să fie complete și să reflecte realitatea.

Se întâmplă foarte des să prezentăm proiecte care nu se încadrează în filtrele inițiale de căutare ale cumpărătorilor, însă cu o bună prezentare și înțelegere a produsului, mulți dintre aceștia reconsideră cerințele inițiale. Oferim astfel dezvoltatorilor deschidere către o plajă mai mare de clienți și îi ținem conectați în timp real la mișcările care apar în piață, iar clientilor o perspectiva mai larga atunci cand doresc sa cumpere o locuinta.

Aveți o pregătire și în design interior. Sunt anumite elemente din această industrie care vă ajută în procesul de vânzare a proprietăților?

Cu siguranță ajută. Orice cunoștință în plus reprezintă un avantaj. Personal, m-a ajutat să fac selecții de finisaje pentru proiecte imobiliare mari, cu rezultate și feedback-uri foarte bune. Ajută atunci când propun mobilarea camerelor, dar și când gândesc traseele electrice și optimizarea spatiilor interioare. Ofer și acest serviciu colaboratorilor mei. Când vine vorba despre cumparatori, îi susțin în a face alegeri mai potrivite nevoilor lor.