DJ SAVA și PETRA aduc în playlist-uri Move Like Chaplin

La 12 ani de la hit-ul internațional „I Like The Trumpet", ce a cucerit toate topurile muzicale, DJ SAVA aduce continuarea celebrului single odată cu „Move Like Chaplin", alături de PETRA. Cu muzica și versurile compuse de către Ștefan Mihalache alături de DJ SAVA, Valeriu Mazilu și Șerban Cazan, „Move Like Chaplin" vine cu un vibe fresh ce te va face să te gândești la zilele toride de vară. Clipul completează prin imagini bold mood-ul summerish al piesei.



„«Move Like Chaplin» este partea a doua a poveștii «I Like The Trumpet», care sper să vă placă la fel de mult. Mi-am dorit foarte mult să colaborez cu o voce fresh și diferită, iar PETRA s-a potrivit perfect, am făcut o echipă foarte bună", spune DJ SAVA.



„Am avut plăcerea să lucrez cu DJ SAVA la piesa «Move Like Chaplin» și zic eu că a ieșit o colaborare super fresh! Chiar dacă sunt o artistă Indie-Pop, mi-am zis că ar fi fun să ies puțin din zona mea de confort și să cânt o piesă dance. Am filmat clipul în Dubai și m-am ales și cu o vacanța superbă. A fost foarte tare să colaborez cu Dj SAVA, mai ales că îi ascult piesele de mică și îl apreciez ca artist. «Move Like Chaplin» este noua noastră piesă, care sper să vă placă la fel de mult cum ne place și nouă!", adaugă PETRA.



Producătorul și artistul DJ SAVA a făcut înconjurul lumii cu muzica sa de-a lungul timpului care a adunat peste 500 de milioane de vizualizări pe YouTube și a cucerit publicul cu hituri internaționale precum „Love in Dubai", „Aroma", „I Like The Trumpet", „I Loved You" și „Tenerife", care au avut mult succes în țări precum Germania, Marea Britanie, Italia, Bulgaria și altele. Până în prezent, DJ-ul a colaborat cu artiști precum Connect-R, Raluka, Alina Eremia, Faydee, Irina Rimes și Ioana Ignat. Printre cele mai recente piese ale sale se regăsesc „Playa Paraiso", „No More Lies", „Shisha", „Casablanca" și „Cover My Body In Gold", precum și „Jamaica" cu Connect-R, „Maria" și „Oye Como Va?" (alături de RUBY), „Dalida" (alături de BIBI), „Money Maker", „Can't Stop This Feeling" (cu Jose M Duro și Arturo Grao) și „No Lie" (alături de Adrian Sasu).



Cei care i-au descoperit talentul PETREI au fost părinții ei, iar de atunci au început și primele ei ore de canto, solfegiu, pian și, respectiv, primele concursuri. PETRA își scrie singură textele, pentru că viața sa o inspiră și a pregătit deja o mulțime de piese împreună cu producătorul ei muzical, Gabriel Huiban, care îi este și manager. Toamna trecută, PETRA și-a deschis sufletul prin muzică și a lansat prima sa piesă din cariera muzicală: „Sunt bine". Au urmat „Ireligios" și „Mai dansează", alături de Randi.